Палачинки със сьомга

Учебната година стартира, а с това и желанието на децата да открият нещо вкусно и интересно в кутията си за обяд. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA съчетава вкус и визия в едно, а се приготвя само за 30 мин.
Необходими продукти
- 200 г. брашно
- 2 бр. яйца
- 400 мл. прясно мляко
- 1 щипка сол
- 200 г. филе от пушена сьомга
- 250 г. крем сирене
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1 с.л. заквасена сметана
Начин на приготвяне
- Разбийте яйцата и към тях прибавете млякото и солта. Сипете брашното, което предварително сте пресяли с бакпулвера. Разбъркайте сместа до получаване на гладка каша и я оставете да престои 15 минути.
- Гответе палачинките върху плитък, леко намазнен тиган (тестото трябва да е достатъчно за 8 средно дебели палачинки). Оставете палачинките настрана.
- Смесете крем сиренето със заквасената сметана, прибавете сол, черен пипер и разбъркайте всичко добре.
- Намажете всяка палачинка с малко от плънката и сложете отгоре по едно филе от сьомга.
- Развийте внимателно палачинките и ги увивийте във фолио за свежо съхранение. Приберете ги в хладилник за няколко часа, за да се охладят добре.
- Сервирайте ги нарязани на хапки.
- По желание може да обогатите плънката от крем сирене с по една супена лъжица наситнен копър и магданоз. (BILLA)
Резултатът е безупречен – меките, цветни и толкова апетитни хапки изчезват от кутията като с магия.
Добър апетит!