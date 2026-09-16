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Палачинки със сьомга

16 септември 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Палачинки със сьомга

Учебната година стартира, а с това и желанието на децата да открият нещо вкусно и интересно в кутията си за обяд. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA съчетава вкус и визия в едно, а се приготвя само за 30 мин.

Необходими продукти

  • 200 г. брашно
  • 2 бр. яйца
  • 400 мл. прясно мляко
  • 1 щипка сол
  • 200 г. филе от пушена сьомга
  • 250 г. крем сирене
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • 1 с.л. заквасена сметана

Начин на приготвяне

  1. Разбийте яйцата и към тях прибавете млякото и солта. Сипете брашното, което предварително сте пресяли с бакпулвера. Разбъркайте сместа до получаване на гладка каша и я оставете да престои 15 минути.
  2. Гответе палачинките върху плитък, леко намазнен тиган (тестото трябва да е достатъчно за 8 средно дебели палачинки). Оставете палачинките настрана.
  3. Смесете крем сиренето със заквасената сметана, прибавете сол, черен пипер и разбъркайте всичко добре.
  4. Намажете всяка палачинка с малко от плънката и сложете отгоре по едно филе от сьомга.
  5. Развийте внимателно палачинките и ги увивийте във фолио за свежо съхранение. Приберете ги в хладилник за няколко часа, за да се охладят добре.
  6. Сервирайте ги нарязани на хапки.
  7. По желание може да обогатите плънката от крем сирене с по една супена лъжица наситнен копър и магданоз. (BILLA)

Резултатът е безупречен – меките, цветни и толкова апетитни хапки изчезват от кутията като с магия.

Добър апетит!

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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