Палачинки със сьомга

Учебната година стартира, а с това и желанието на децата да открият нещо вкусно и интересно в кутията си за обяд. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA съчетава вкус и визия в едно, а се приготвя само за 30 мин.

Необходими продукти

200 г. брашно

2 бр. яйца

400 мл. прясно мляко

1 щипка сол

200 г. филе от пушена сьомга

250 г. крем сирене

1 ч.л. бакпулвер

1 с.л. заквасена сметана

Начин на приготвяне

Разбийте яйцата и към тях прибавете млякото и солта. Сипете брашното, което предварително сте пресяли с бакпулвера. Разбъркайте сместа до получаване на гладка каша и я оставете да престои 15 минути. Гответе палачинките върху плитък, леко намазнен тиган (тестото трябва да е достатъчно за 8 средно дебели палачинки). Оставете палачинките настрана. Смесете крем сиренето със заквасената сметана, прибавете сол, черен пипер и разбъркайте всичко добре. Намажете всяка палачинка с малко от плънката и сложете отгоре по едно филе от сьомга. Развийте внимателно палачинките и ги увивийте във фолио за свежо съхранение. Приберете ги в хладилник за няколко часа, за да се охладят добре. Сервирайте ги нарязани на хапки. По желание може да обогатите плънката от крем сирене с по една супена лъжица наситнен копър и магданоз. (BILLA)

Резултатът е безупречен – меките, цветни и толкова апетитни хапки изчезват от кутията като с магия.

Добър апетит!