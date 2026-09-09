Фритата с шунка, домати и червени чушки

Точно преди старта на учебната година, потънали в трескава подготовка, ни е необходима бърза и лека вечеря. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA, която можем да приготвим само за 20 мин. е много подходяща именно за началото на есента.
Необходими продукти
- 4 бр. яйца
- 1 ч. л. горчица
- 2 стръка пресен лук
- 1 бр. морков
- 100 г. пушена шунка
- 50 г. настъргано сирене „Грана падано”
- 50 г. настъргано сирене „Гауда”
- 100 г. сирене „Моцарела“
- 1 бр. червена чушка
- 1 щипка сух риган
- 1 щипка мащерка
- 2 бр. домати
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната на 200 °С. Нарежете зеления лук и шунката на ситно, доматите - на шайби, а червената чушка - на пръчици.
- В дълбок съд сгорещете олио и в него за кратко запържете шунката, докато стане леко хрупкава. Прибавете чушката, разбъркайте се и след 1 минута слажете лука. Всичко се готви за кратко.
- В подходяща купа разбийте яйцата, овкусете със сол и черен пипер, прибавете горчицата, настърганата гауда, разбъркайте и сипете сместа в съд с термоустойчиви дръжки. Сложете на умерен огън и с помощта на дървена лъжица леко разбърквайте.
- Прибавете настъргания морков, сиренето „Грана падано”, малко мащерка и риган.
- Отгоре подредете нарязаните на шайби домати и моцарела, и печете ястието във фурната за 7–8 минути. Сервирайте с рукола. (BILLA)
Рецептата е подходяща и за сервиране в детските ученически кутии.
Добър апетит!