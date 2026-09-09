Кабинетът "Радев":

Фритата с шунка, домати и червени чушки

09 септември 2026, 10:37 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Фритата с шунка, домати и червени чушки

Точно преди старта на учебната година, потънали в трескава подготовка, ни е необходима бърза и лека вечеря.  Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA, която можем да приготвим само за 20 мин. е много подходяща именно за началото на есента.

Необходими продукти

  • 4 бр. яйца
  • 1 ч. л. горчица
  • 2 стръка пресен лук
  • 1 бр. морков
  • 100 г. пушена шунка
  • 50 г. настъргано сирене „Грана падано”
  • 50 г. настъргано сирене „Гауда”
  • 100 г. сирене „Моцарела“
  • 1 бр. червена чушка
  • 1 щипка сух риган
  • 1 щипка мащерка
  • 2 бр. домати

Начин на приготвяне

  1. Загрейте фурната на 200 °С. Нарежете зеления лук и шунката на ситно, доматите - на шайби, а червената чушка - на пръчици.
  2. В дълбок съд сгорещете олио и в него за кратко запържете шунката, докато стане леко хрупкава. Прибавете чушката, разбъркайте се и след 1 минута слажете лука. Всичко се готви за кратко.
  3. В подходяща купа разбийте яйцата, овкусете със сол и черен пипер, прибавете горчицата, настърганата гауда, разбъркайте и сипете сместа в съд с термоустойчиви дръжки. Сложете на умерен огън и с помощта на дървена лъжица леко разбърквайте.
  4. Прибавете настъргания морков, сиренето „Грана падано”, малко мащерка и риган.
  5. Отгоре подредете нарязаните на шайби домати и моцарела, и печете ястието във фурната за 7–8 минути. Сервирайте с рукола. (BILLA)

Рецептата е подходяща и за сервиране в детските ученически кутии.

Добър апетит!

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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