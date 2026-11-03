Официално: Временният заместник на Христо Янев в ЦСКА поема тим от Първа лига

Часове след като обяви раздялата със старши треньора си Васил Петров, ръководството на Спартак Варна представи неговия наследник. Това ще бъде Даниел Моралес, който водеше третия отбор на ЦСКА, а за кратко през настоящия сезон бе начело на първия тим. Бразилецът ръководи "армейците" в периода между раздялата с Христо Янев и назначаването на Маркус Гиздол. Сега той ще има възможност да се изправи срещу тях като наставник на Спартак Варна.

Спартак Варна представи Даниел Моралес

Треньорската рокада на "Коритото" бе предизвикана от разгромната загуба с 1:6 от ЦСКА 1948 в последния кръг от Първа лига. Освен че Васил Петров загуби поста си, ръководството отстрани двама опитни футболисти и наложи глоби на отбора за представянето. Петров все пак ще остане в клуба, завръщайки се на предишната си позиция като директор на школата. "Соколите" се намират на 8-а позиция във временното класиране, а шефовете се надяват Даниел Моралес, който е бивш играч на тима, да повдигне нивото.

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Позицията на Спартак Варна:

"Даниел Моралес поема първия отбор на Спартак Варна. Бразилският специалист познава клуба и от престоя си като футболист със синьо-бялата фланелка. В треньорската си кариера Моралес е работил в ЦСКА, където е бил старши треньор на първия отбор, помощник-треньор и треньор в школата. Водил е още Ботев Враца и Беласица Петрич. В щаба му влиза и Витомир Вутов като треньор на вратарите. Вутов е ставал шампион на България с Литекс Ловеч като част от треньорския щаб. Работил е с вратарите на мъжкия национален отбор на България и юношеските национални формации до 19 и до 17 години. Бил е част от щабовете на Локомотив Пловдив и Локомотив Горна Оряховица, а сега се завръща в Спартак Варна. Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков продължават работата си като част от екипа. Пожелаваме на Даниел Моралес и екипа му успешна работа и победи със "соколите"!", написаха от Спартак Варна в официалните си профили

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