Международната федерация по щанги със специално послание за Карлос Насар

Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) очаква с нетърпение участието на Карлос Насар на Световното първенство, което се провежда в Нинбо, Китай. Родният щангист ще излезе на сцената в опит да спечели третата си поредна титла. Този път обаче битката за първото място се очертава да бъде по-жестока от всякога. Часове преди участието на "българския Херкулес" от централата публикуваха специално послание.

IWF с послание към Насар

"Той се подготвя, а всички ние очакваме с нетърпение страхотните му изпълнения тази сряда в Нинбо!", написаха от Световната федерация по вдигане на тежести, придружавайки публикацията с българското знаме. Насар ще се бори за титлата в категория до 95 килограма. Олимпийският шампион от Игрите в Париж 2024 обаче е с трета по сила заявка. Иранецът Али Алипур, който наскоро победи световния рекорд, е декларирал предварителен двубой от 400 килограма. В момента най-доброто му постижение е 398 килограма (180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването). Нургиса Адилетули от Казахстан и Фейксян Куан от Китай са дали заявка от 395 кг, а българинът е поискал 390 килограма.

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Насар все пак демонстрира, че се намира в отлична форма и няма да се остави на конкурентите си. По време на общата тренировка в Нинбо миналата седмица той остана само на един килограм от световния рекорд в изхвърлянето. Той се справи със 180 кг, като загатна, че има и още по-големи възможности. Надпреварата в категория до 95 килограма се очертава да бъде много оспорвана. Тя ще се проведе на 4 ноември, сряда, от 13:00 часа българско време.

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