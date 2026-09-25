BBQ свински гърди по корейски с жасминов ориз и свежа салата

Когато навън застудее, ароматът на барбекю може лесно да се върне и в домашната вечеря. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA е чудесен избор, когато искате да внесете повече характер и разнообразие в обичайното меню, без да прекарвате часове в кухнята.
Необходими продукти
ЗА СВИНСКИТЕ ГЪРДИ:
• 700 гр. нарязани свински гърди
• 2 с.л. соев сос
• 1 с.л. мед
• 1 с.л. сусамово олио
• 1 с.л. оризов оцет
• 1 с.л. корейски сос
• 2 скалидки чесън
• 1 ч.л. настърган пресен джинджифил
ЗА ОРИЗА:
• 250 гр. жасминов ориз
• 400 мл. вода
• 1 щипка сол
ЗА СВЕЖАТА САЛАТА:
• 1 бр. краставица
• 1 бр. морков
• 2 бр. пресен лук
• 1 с.л. оризов оцет
• 1 ч.л. сусамово олио
• 1 ч.л. сусам
• 1 щипка сол
Начин на приготвяне
1. За свинските гърди:
• В купа смесете соевия сос, меда, сусамовото олио, оризовия оцет и корейския сос. Добавете ситно нарязания или пресован чесън и настъргания джинджифил. Разбъркайте добре.
• Добавете свинските гърди към маринатата и разбъркайте, докато всички парчета се покрият добре. Оставете ги да се мариноват за поне 30 минути в хладилник.
• Загрейте добре тиган или грил тиган. Подредете месото на един слой и го запечете за около 4–5 минути от всяка страна, докато се карамелизира добре и придобие хрупкави краища. Ако парчетата са по-дебели, намалете температурата и ги допечете до готовност.
2. За жасминовия ориз:
• Измийте жасминовия ориз под студена вода, докато водата стане почти прозрачна.
• Сложете ориза в тенджера заедно с водата и щипка сол. Оставете да заври, след което намалете котлона, похлупете и гответе около 12–15 минути.
• Свалете от котлона и оставете ориза похлупен за още 5 минути.
3. За салатата:
• Нарежете краставицата на тънки ленти или полумесеци, моркова – на тънки ленти, а пресния лук – на ситно.
• Смесете зеленчуците с оризовия оцет, сусамовото олио, сусама и щипка сол.
• Разпределете жасминовия ориз в дълбоки купи. Отгоре подредете свинските гърди и добавете свежата салата отстрани.
• По желание завършете с малко сусам, нарязан пресен лук, допълнително количество корейски сос или люспи чили. (BILLA)
Можете да се насладите на апетитно BBQ с изискан източен вкус.
Добър апетит!