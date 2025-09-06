Печени чушки със сос от заквасена сметана - ястието, в което ще се влюбите

Сладките чушки са съкровище, от което си струва да се възползвате максимално в точно сега, когато е техният сезон. Техният ярък цвят, деликатна текстура и ползи за здравето ги правят любимо ястие на мнозина. Печените чушки са предпочитан вариант от мнозина. Но ако са ви омръзнали класическите рецепти, може да ги приготвите по тази рецепта.

Рецепта за печени чушки, задушени в заквасена сметана

Един от най-вкусните начини за приготвянето на сладък пипер е да го изпечете и след това да го задушите в заквасена сметана. Това ястие се получава крехко, ароматно и много засищащо, а приготвянето му е доста лесно. Тази рецепта ще бъде чудесна опция както за семейна вечеря, така и за празнична трапеза, защото чушките в сос от заквасена сметана изглеждат апетитно и мигновено изчезват от масата.

За да приготвите това вкусно и ароматно ястие, ще са ви необходими следните съставки:

сладък пипер - 10 бр.

лук - 1 бр.

голям узрял домат - 1 бр.

заквасена сметана - 150-200 гр

сол

черен пипер

чесън

зеленчуци (копър, магданоз, кориандър)

За съжаление: Тази салата с ябълки, печени чушки и патладжан заслужава да бъде в пъти по-популярна

Поставете измитите чушки върху тава за печене, покрита с хартия за печене. Печете на 200°C за 20-30 минути, докато кожицата започне да потъмнява и се появят следи от загаряне.

Прехвърлете чушките в дълбока чиния или купа, покрийте със стреч фолио или капак. Оставете за 10-15 минути, за да се отдели по-лесно кожата. След това обелете чушките и отстранете семенцата от вътрешността им.

С това пиле с печени чушки и домати ще си оближете пръстите

Загрейте малко олио в тиган, запържете лука до златисто кафяво. Добавете нарязания домат и оставете да къкри още 2-3 минути. Добавете обелените чушки, заквасената сметана, чесъна и подправките. Разбъркайте, оставете сместа да заври и варете на слаб огън още 5-7 минути. Сосът за това ястие може да се приготви и без заквасена сметана - следвайте стъпките, посочени в рецептата, като просто не добавяте заквасена сметана.

Поръсете обилно с пресни билки преди сервиране. Приготвените от тази рецепта печени чушки могат да се сервират като самостоятелно зеленчуково ястие с препечен хляб или филийки. Но също така то може да се сервира като гарнитура към месо или риба или комбинирано с варени картофи или елда. Печените чушки в заквасена сметана са лесен начин да превърнете обикновения обяд или вечеря в истинско гастрономическо удоволствие с аромат на лято.

Прочетете също: На тези яйца с печени чушки може да завиди всеки главен готвач