Помните ли как се приготвяше тази селска масленица

Когато се сетим за селската масленица, сякаш мигом се пренасяме край печката на баба – ухае на масло, тестото е меко, а коричката леко пръхка. Това е онзи простичък, но празничен хляб със сирене и много мазнина, който се къса на конци и събира всички около масата. Нека ви припомним стъпките така, както се правеше навремето.

Пухкава масленица на конци със сирене

Какво представлява селската масленица?

Масленицата е пухкава питка от втасало тесто, богато намазано с масло или свинска мас и често поръсено със сирене. В селския вариант тестото се разделя на кори или фитили, намазва се щедро с мазнина и се завива на охлюв или се подрежда на пластове. Резултатът е въздушна вътрешност и нежни „конци“, които не изсъхват бързо.

Пухкава питка със сирене и кашкавал

Необходими продукти

Брашно – 1 кг, пресято

Прясна мая – 1 кубче (или 7 г суха)

Топла вода – около 450-500 мл (може частично да замените с 200 мл прясно мляко)

Яйца – 2 бр. + 1 жълтък за намазване

Захар – 1 с.л. (за активиране на маята)

Сол – 1 равна с.л.

Оцет – 1-2 с.л. (за по-еластично тесто)

Олио – 2-3 с.л. за тестото

Масло – 120-150 г, разтопено (може наполовина с разтопена свинска мас)

Сирене – 300-400 г, натрошено

По желание: 3-4 с.л. кисело мляко за допълнителна мекота

Не сте яли по-вкусна питка със сирене

Начин на приготвяне

Активирайте маята: в хладка вода разтворете захарта и маята, добавете 2-3 с.л. брашно и оставете 10 минути да шупне. В голяма купа сложете пресятото брашно и солта. В кладенче излейте шупналата мая, добавете яйцата, оцета, олиото и, ако ползвате, киселото мляко. Замесете меко, еластично тесто – да не лепне по пръстите, но да остава меко. Ако е нужно, добавете още малко брашно или вода. Месете 7-8 минути. Намажете тестото с тънък слой олио, покрийте и оставете да удвои обема си (около 40-60 минути на топло). Разделете втасалото тесто на 3-4 еднакви части. Всяка разточете на тънка кора (или издърпайте с ръце), намажете обилно с разтопеното масло/мас, поръсете със сирене. Навийте кората на руло и оформете охлюв. Ако работите на пластове – подредете в намазнена тава, като между пластовете пак мажете мазнина и сирене. Прехвърлете оформената масленица в тава с диаметър около 28-30 см, застлана с хартия или намазнена. Покрийте и оставете второ втасване за 20-30 минути. Намажете с разбит жълтък с лъжица мляко и няколко капки олио. Направете 2-3 леки разреза за парата. Печете в добре загрята фурна на 180-190°С около 35-40 минути до дълбоко златисто. Щом извадите, намажете леко с масло и покрийте с чиста кърпа за 10 минути. Така коричката омеква, а вътрешността остава сочна.

Съвети за пухкава текстура и богат аромат

Винаги пресявайте брашното – така то поема въздух и тестото става по-леко и пухкаво. Водата трябва да е приятно хладка, а не гореща, за да не увреди маята. Мекото тесто прави най-хубавите „конци“, затова не го стягайте прекалено. Намазването с мазнина между пластовете е важно – слагайте достатъчно, но без излишък, за да не стане тежко. Оставете тестото да втаса добре и го слагайте във фурната, когато е станало леко и пружинира при допир.

Лесна питка със сирене без яйца: Домашна рецепта

Варианти от бабиния тефтер

Може да замените половината масло със свинска мас – дава характерен селски вкус и по-крехка троха. Вместо вода сложете част газирана вода за още въздушност. Ако обичате по-богат вкус, добавете шепа настърган кашкавал между пластовете. А през зимата старите хора често слагаха и лъжичка свинска мас върху всяка разточена кора – ароматът е неповторим.

Поднасяне и съхранение

Поднесете масленицата топла, накъсана на големи парчета. Допълнете с доматена салата, айрян или чаша мътеница – контрастът подсилва масления вкус. Ако остане за следващия ден, увийте в памучна кърпа и съхранявайте на стайна температура. Преди сервиране леко стоплете – тя отново ще ухае като току-що изпечена.

Рецепта на деня: Бърза питка със сирене

Селската масленица е от онези рецепти, които ни връщат към простите, сигурни неща. С няколко правилни стъпки получавате питка с въздушна вътрешност и топяща се коричка. Не е сложно, важно е вниманието към тестото и търпението при втасването. Опитайте у дома и оставете ароматът да свърши останалото.

Топла и мека ПИТКА със сирене