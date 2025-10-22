Войната в Украйна:

Близо до земята, близо до себе си - едно бягство от града, което възражда живота (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 16:51 часа 362 прочитания 0 коментара

Да загърбиш градската суета и забързания начин на живот в името на спокойствието и природата на село - това вече не е рядкост, а все по-чест избор за семейства с деца.

Днес ще ви срещнем с една жена, която заедно със семейството си решава да потърси смисъл извън града. В село Лобош, в близост до София, тя създава пространство, където земята, занаятите и изкуството се преплитат — място, което вдъхновява и напомня, че простите неща са най-ценни.

Моника Крякова и нейното семейство избират да се пренесат на село преди 9 години и това се превръща в най-доброто им решение.

“Тръгнах на село без въобще да знам какво ще правя със себе си, и това доста ме притесняваше. Какво ще работя аз, къде ще учат децата ми, с какви хора ще комуникирам. Да си призная, изпитвах ужасен страх. Съдбата ми обаче предложи интересна среща – да се запозная с глината и с грънчарското колело”, споделя Моника. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И така от едно пътуване до Троян, където тя се запознава с граничарския занаят, това се превръща в нейното призвание.

“След хиляди опити разбрах че всеки може да твори, че най-важното е да излиза отвътре, и не резултата е важен, а момента на създаване, на творение – той е изпълващия, той е oдухотворяващия. За това, каня в моето ателие всеки, който иска да се потопи в магията на изкуството”.

Семейството на Моника решава, че иска да сподели магията на спокойния живот и отваря вратите на дома и работилницата си за посетители, предлагайки възможност за най-различни занимания - градинарство, точене на баница, арт терапевтични игръи, глинени работилници, бране на билки и много други. 

Целия разказ - вижте в репортажа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
видео изкуство Студио Actualno
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес