Избори, арести, купен вот: Как гласувахме? (ВИДЕО)

20 април 2026, 15:30 часа 832 прочитания 0 коментара

Как премина изборния ден и какви нарушения и проблеми имаше в различните области? Изборите приключиха с много висока избирателна активност по данни социологическите агенции. Рекордна е избирателната активност и в чужбина, въпреки ограничения брой секции зад граница. Според последна информация, най-много гласове от сънародниците ни в чужбина печели партията на Румен Радев “Прогресивна България”, следвана от “Продължаваме Промяната – Демократична България” и ДПС-Ново начало.

Денят обаче не премина без проблеми. От над 9000 машини 75 бяха спрени, а около 182 жалби и сигнали бяха подадени до ЦИК. Основните проблеми с машините бяха свързани с принтирането - на някои места бюлетината не излизаше, или беше отпечатана частично. А сред честите сигнали бяха липсата на паравани и замяната им от тъмни стаички.

В Ямбол обработката на изборните резултати продължи и в понеделник сутрин, заради затруднения и допуснати неточности. Към 10 ч. на 20 април при обработени 91,68% протоколи в РИК, моментната картина показва, че „Прогресивна България“ на Румен Радев е категоричният победител в настоящите избори и със сигурност ще има мнозинство в парламента.

Това означава, че Радев ще има възможност да състави самостоятелно правителство, но ще трябва да търси компромис за смяна на Висшия съдебен съвет и главния прокурор, каквито заявки се чуват.

Изборният ден в Плевенско бе белязан от засилено присъствие на наблюдатели и знакови арести в село Буковлък. Бяха извършени два знакови ареста на хора, близки до Методи Петков, известен като „тартора на Буковлък”.

Задържани са неговата приятелка – състезателка по конен спорт от село Вълчитрън, и неговият баща Васко Петков. Самият Методи Петков не бе задържан, тъй като се оказа кандидат за народен представител от „Зелените” в Пазарджик и притежава имунитет.

Александра Йошева Отговорен редактор
Гласуване репортаж изборни резултати предсрочни парламентарни избори 2026
