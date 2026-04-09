Защо ужасът в Близкия изток се прехвърли в Ливан? (ВИДЕО)

09 април 2026, 18:30 часа 596 прочитания 0 коментара

Израел атакува Ливан, извършвайки серия от въздушни атаки, при които бяха ранени и убити стотици граждани. Страната определи това като най-голямата вълна от въздушни удари в този конфликт, като за 10 минути бяха ударени над 100 от военните цели и обекти на "Хизбула".

Ливанският премиер Науаф Салам обяви днешния 9 април за национален ден на траур. При вчерашните удари, по предварителни данни на Министерството на здравеопазването, в Ливан са загинали най-малко 200 души, а над 1000 са ранени.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш съобщи, че ударите срещу Ливан са сериозна опасност за двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, което двете държави сключиха в началото на седмицата. Израел твърди, че цел на атаката е била мрежа на подкрепяната от Иран групировка “Хизбула”.

По непотвърдена информация групировката се е подготвяла да използва временното примирие между САЩ и Иран, за да извърши политически преврат в Ливан. За момента обаче няма данни, че тази информация е достоверна.

Защо сега?

Силите на израелската армия обещаха да продължават ударите срещу “Хизбула”, докато не постигнат целите си. Напрежението се засили още повече след стрелба край посолството на САЩ в Бейрут в сряда. По данни на международните организации, които следят конфликта, до момента над един милион души са били принудени да напуснат домовете си.

Това е почти една пета от населението на Ливан. Междувременно Тел Авив се стреми да създаде буферна зона до река Литани, разположена на около 30 километра от израелската граница.

Александра Йошева Отговорен редактор
Израел Ливан Война репортаж Хизбула
