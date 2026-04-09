Защо ужасът в Близкия изток се прехвърли в Ливан? (ВИДЕО)

Израел атакува Ливан, извършвайки серия от въздушни атаки, при които бяха ранени и убити стотици граждани. Страната определи това като най-голямата вълна от въздушни удари в този конфликт, като за 10 минути бяха ударени над 100 от военните цели и обекти на "Хизбула".

Ливанският премиер Науаф Салам обяви днешния 9 април за национален ден на траур. При вчерашните удари, по предварителни данни на Министерството на здравеопазването, в Ливан са загинали най-малко 200 души, а над 1000 са ранени.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш съобщи, че ударите срещу Ливан са сериозна опасност за двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, което двете държави сключиха в началото на седмицата. Израел твърди, че цел на атаката е била мрежа на подкрепяната от Иран групировка “Хизбула”.

По непотвърдена информация групировката се е подготвяла да използва временното примирие между САЩ и Иран, за да извърши политически преврат в Ливан. За момента обаче няма данни, че тази информация е достоверна.

Защо сега?

Силите на израелската армия обещаха да продължават ударите срещу “Хизбула”, докато не постигнат целите си. Напрежението се засили още повече след стрелба край посолството на САЩ в Бейрут в сряда. По данни на международните организации, които следят конфликта, до момента над един милион души са били принудени да напуснат домовете си.

Това е почти една пета от населението на Ливан. Междувременно Тел Авив се стреми да създаде буферна зона до река Литани, разположена на около 30 километра от израелската граница.