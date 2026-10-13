Рудодобивният комплекс отново надделя над Обогатителния в традиционния футболен двубой на „Елаците-Мед“

Девет гола, много емоции и празнично настроение съпътстваха второто издание на демонстрационния футболен двубой между отборите на Рудодобивния и Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“.

На 10 октомври стадион „Чавдар“ в Етрополе отново събра служители на компанията, техните семейства и любители на футбола за спортен празник под мотото „Заедно работим! Заедно спортуваме!“.

Инициативата, поставила началото си през 2025 г. по повод 50-годишнината на „Елаците-Мед“, продължи и тази година, затвърждавайки идеята, че екипният дух и доброто партньорство се изграждат не само в работата, но и чрез общи преживявания извън нея.

Специални участници в тазгодишното издание бяха кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров и заместник-кметът Ивайло Георгиев. Двамата не останаха само сред зрителите, а се включиха в самата игра.

Така срещата се превърна и в символ на доброто партньорство между компанията и местната общност. Организаторите изразиха благодарност към Община Етрополе и кмета за гостоприемството и предоставената възможност футболният двубой да се проведе за втора поредна година на стадион „Чавдар“.

За доброто настроение на публиката се погрижиха момичетата от музикална група ПРИМА, които откриха събитието с музикални изпълнения и се завърнаха на терена по време на почивката с още песни.

Двубоят започна равностойно, като до 28-ата минута нито един от двата отбора не успя да открие резултата. В края на първото полувреме обаче футболистите на Рудодобивния комплекс нанесоха два бързи удара – с попадения в 29-ата и 30-ата минута поведоха с 2:0 и се оттеглиха на почивката с преднина.

След подновяването на играта миньорите продължиха да диктуват темпото и отбелязаха още три гола, с което резултатът стана 5:0. Въпреки че Обогатителният комплекс беше без част от ключовите си играчи, отборът показа характер и успя да отговори с две попадения на Боян Иванов, намалявайки изоставането до 5:2.

В заключителните минути Рудодобивният комплекс реализира още два гола и оформи крайното 7:2. За победителите по два гола отбелязаха Владимир Тачев и Петър Шулеков, а по веднъж се разписаха Петър Петров, Иван Станев и Атанас Енков.

С асистенции се отличиха и кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров и заместник-кметът Ивайло Георгиев, които се включиха активно в играта и допринесоха за своите отбори.

Така резултатът от миналогодишната среща се повтори, а отборът на Рудодобивния комплекс, воден от капитана инж. Васил Шишков, отново вдигна купата.

Футболистите на Обогатителния комплекс с капитан инж. Иван Кунчев също заслужиха аплодисментите на публиката за борбеността и спортсменството си.

След последния съдийски сигнал настъпи моментът за награждаването. Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“ и член на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“, инж. Стоил Димитров, генерален директор на компанията, и кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров връчиха медалите на участниците и купата на победителите, като ги поздравиха за спортсменския дух, достойното представяне и емоцията, която подариха на публиката.

Те подчертаха значението на подобни инициативи за насърчаването на активния начин на живот, отборния дух и добрите отношения между колегите.

Футболната среща за пореден път показа, че спортът е чудесен начин за изграждане на доверие, приятелство и взаимно уважение. На терена имаше съперничество и желание за победа, но над всичко останаха общите емоции, доброто настроение и принадлежността към един екип.

Събитието завърши с аплодисменти за двата отбора и благодарност към всички участници, гости и организатори, а посланието остана непроменено – когато работим заедно, можем да бъдем един отбор и извън работното място.