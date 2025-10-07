Виктор Асенов - история за дух отвъд човешките възможности (ВИДЕО)

Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов, който успя да изкачи 19 пъти Черни връх, зарадва почитателите си с ново приключение, включвайки се в първото Еверестинг световно първенство, което се проведе по склоновете на вулкана Етна в Сицилия. Заедно с Диляна Христова караха тандемно колело, като изминаха 93 км с близо 3000 метра положителна денивелация. Целта беше да постигнат пълен Еверестинг - предизвикателство, при което участникът се придвижва от една точка до друга толкова пъти, че да достигне положителна денивелация, равна на височината на Еверест (8848 м).

За съжаление, поради болка в колената, Виктор и неговия партньор не можаха да завършат успешно предизвикателството, което щеше да се превърне във второто такова постижение на Асенов, след като през март тази година той успешно изпълни Еверестинга, изкачвайки 19 пъти разстоянието от хижа „Алеко“ до Черни връх в рамките на два дни и превръщайки се в първия незрящ човек постигнал това.По този начин той успешно изпълни и целта си - чрез събрани средства и дарения да подпомогне каузата на училището за кучета водачи към Фондация "Очи на четири лапи".

А дни преди Световното първенство по Еверестинг, Виктор започна и друга важна глава от живота си, посещавайки училища в страната, за да вдъхновява младите ученици.

Повече за неговата история и какво го вдъхновява да се впуска в приключенията на живота с такъв хъс и желание - вижте в репортажа.

Можете да последвате Виктор в неговата фейсбук страница: Invictus: Victor Asenov