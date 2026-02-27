Groworking Space на София Тех Парк - споделеното работно пространство за смели иновативни идеи

Споделеното работно пространство Groworking Space на София Тех Парк отново отвори врати през януари 2026 г. в Бизнес Инкубатора и вече приема екипи, стартъпи и компании, които търсят среда, насърчаваща иновациите и сътрудничеството. Коуъркингът е част от екосистемата на научно-технологичния парк и предоставя на предприемачи и изследователи платформа за срещи, обмен на идеи, създаване на партньорство и достъп до множество различни услуги.

Groworking Space предоставя пряк достъп до 11-те високотехнологичните лаборатории на София Тех Парк и ценната експертиза на научните им екипи, които да подпомогнат развитието на всяка бизнес идея и проект.

Сред ключовите предимства на споделеното работно пространство е и достъпът до South East European Innovators Program (SEEIP), насочена към стартиращи компании от България и Югоизточна Европа, които разработват технологии и иновации в областта на информационните и комуникационни технологии, зелената енергия и науките за живота. SEEIP предлага менторска подкрепа, мрежа от партньорски организации и инвеститори, консултации, обучения, работилници, участия в тематични събития и активна общност от специалисти. Част от екосистемата на парка са и суперкомпютър Discoverer, който предлага услуги за бизнеса в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и българската AI фабрика BRAIN++, която ще подпомага модернизацията и дигитализацията на бизнеса и публичния сектор.

Възможността за получаване на комплексни изследователски и предприемачески услуги превръща Groworking Space в стабилна отправна точка за развитие на проекти, които съчетават наука и технологии.

Въпреки че предлага всички стандартни удобства на съвременно работно пространство 24/7 - добра градска достъпност, паркинг, оборудвани офиси и зали за срещи, зони за отдих, открита паркова част, детски кът и места за хранене - Groworking се отличава най-вече със своята среда. На разположение е и дигитално студио Club House за създаване на подкасти и онлайн събития. „Вярвам, че това, което даваме като добавена стойност е общността и възможностите за специализирана подкрепа, които проектът ви ще получи в нашата екосистема“, коментира Паола Петкова, Community Manager в София Тех Парк. По думите ѝ, ако един екип се нуждае от ментори, партньори, лаборатории за тестване или допълнителни ресурси за развитие, най-краткият път до тях минава именно през Groworking Space и като цяло Бизнес Инкубатора на София Тех Парк.

„Надяваме се иновативните проекти и разработки, които се развиват при нас, да са тези, които ще определят и ще подпомогнат развитието на технологиите и икономиката. Ако вашият проект има нужда от тези услуги и среда за развитие, вярвам, че Groworking Space е правилното място за растеж на бизнеса ви“, допълва Паола. Споделеното работно пространство залага на модерни решения и гъвкавост. Резервацията на работно място се осъществява чрез AI асистент, който помага на потребителите да изберат най-подходящия план и услуги според нуждите на техния екип.

„Наясно сме, че добрите идеи и вдъхновението нямат работно време, но винаги ще имат своето работно място - Groworking Space на София Тех Парк“, казва Петкова.

https://groworking.space/