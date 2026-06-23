La Branche - мястото, което превръща всяка вечеря в преживяване с характер

В сърцето на София, само на крачки от оживените булеварди и непрестанното движение на града, се разгръщат места, които събират в себе си енергия, весели срещи и вкусове, които ви пренасят в други светове. В тях летните вечерите се усещат много по-дълги, по-наситени и изпълнени с безброй приятни моменти. Именно такова усещане носи La Branche - ресторантът с една от най-характерните летни градини в столицата.

Скрит сред зеленината до Докторската градина и разположен в Crystal Palace Boutique Hotel, La Branche е истинска сцена за софийския градски живот. Разтоварващи срещи след работа, топли дълги вечери с приятели, вълнуващи романтични разговори под светлините в градината и най-вече онези елегантни мигове на лятото, които започват неангажиращо и неусетно се превръщат в специален момент.

Има ли по-голямо удоволствие от това да сте под открито небе с добра компания, докато се двоумите между бутилка Sauvignon Blanc „Attitude“ или Equinox Chardonnay, докато София неусетно потъва в по-тих и спокоен ритъм? Именно атмосферата е голямата сила на La Branche. Лятната им градина е не просто показност - а така търсеното усещане за уют, спокойствие и онази фина енергия, която не се натрапва, но остава в съзнанието ни дълго след като си тръгнем.

Менюто следва същата добре позната философия. Кухнята комбинира модерни европейски вкусове с френски, италиански и испански акценти, а всяко ястие е поднесено с внимание към детайла. Специалитетите им ще ви очароват. Топ 3 предложения от нас: свежа комбинация от розови домати, кремообразна италианска бурата, допълнение с прошуто крудо, нежни листа от рукола и печени орехи. Филето от морски език с карамелизиран фенел, крем от карфиол, Бьор Блан с узо и перли от хайвер. А за десерт - авторското им семифредо с белгийски бял шоколад, хрупкави ядки шамфъстък, цитрусово кули, поднесено с домашно сладко от зелени смокини. Виненият им лист впечатлява с богата селекция от европейски, български и световни вина, подбрани така, че да превърнат вечерята в истинско гастрономическо изживяване.

Но може би най-ценното качество на La Branche е способността му да създава настроение. Защото някои места се запомнят с вкусната храна и стилния интериор, но истинската наслада е в начина, по който ви карат да се чувствате. Със смислените разговори, които продължават по-дълго от планираното, с топлия вечерен въздух, със заразителния смях от съседната маса, с усещането за вечно лято в центъра на града.

И докато ежедневието в София става все по-забързано, шумно и динамично, подобни градски оазиси са все по-предпочитани. В това именно се крие чарът на La Branche - финият усет да превръщат една на пръв поглед обикновена вечер в преживяване със собствен ритъм, което продължава да отеква дълго след последната чаша вино и последния поглед към вълшебната им градина.

https://www.facebook.com/labranchesofia

https://www.instagram.com/labranchesf/?hl=bg

https://www.crystalpalace-sofia.com/bg/restaurants-services/la-branche

гр. София, ул. "Шипка" 14

тел. +359 88 558 1758

+359 2 9 489 499