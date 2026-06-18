Музиката променя съдби вече 20 години в Център за музикални изкуства

Всички сме изпадали в ситуация, в която не можем да намерим правилните думи, а музиката успява да изрази вместо нас неизказаното. Неслучайно Платон пише, че тя дава „душа на Вселената, криле на ума и полет на въображението“. Тази идея стои в основата на Центъра за музикални изкуства, създаден от Цветан Георгиев - един от най-търсените и успешни барабанисти в България, свирил с едни от най-големите имена на сцената, сред които и Лили Иванова. Вече 20 години той изгражда среда, в която обучението върви ръка за ръка със сценичната изява. В този процес ключова роля имат и преподавателите, които с огромния си талант предават традицията напред. Сред тях са Румяна Георгиева - пианист и вокал от група “Трик“ с дългогодишен опит. Ралица Ангелова - изпълнител и бивш член на „Тоника СВ“ и „Фамилия Тоника“, пианиста Росен Парлапанов, опитен педагог свирил с Красимир Гюлмезов. Певицата Стефани Илиева - полуфиналистка от “Гласът на България” 2014г. Това са само част от артистите, които активно развиват школата от нов тип и подкрепят нейните ученици.

Чудите се какво означава „школа от нов тип“, нали? Вместо да учите от преподаватели, които отдавна са спрели да се изявяват на сцената, имате привилегията да ви обучават музиканти, които миналата вечер са имали концерт, днес са в студиото, а утре отново ще свирят пред публика. Именно това е нещото, което различава центъра от всички останали. Там преподават действащи музиканти, които могат да предадат на учениците си знания и реален опит.

Часовете в него са много повече от обикновени уроци по пеене, барабани, китара и още много други, защото там музиката не остава само в учебната зала, а оживява и на голямата сцена. За много от учениците най-вълнуващият момент настъпва, когато застават рамо до рамо със своя преподавател и излизат пред публика, за да представят любимото си произведение. Точно това ще се случи и на предстоящия им концерт: „Концерт на барабанистите“ на 22.06.26г. и „Концерта на курсистите и преподавателите” на 28.06.2026г., които ще съберат ученици и преподаватели на сцената на „Джой Стейшън” в София.

Преподавателите помагат на десетки млади музиканти да направят следващата крачка в развитието си и да продължат образованието си в Националната музикална академия, Софийския университет, Нов български университет или в чужбина. А какво по-хубаво от това да видиш как трудът ти се превръща в успеха на младите хора, които се връщат от национални и международни конкурси с отличия? Сред постиженията им са първи места от гранд при от Международния фестивал „Кръстопът на музите“, отличия от Националния конкурс „Вярвай, искай, можеш“, International Festival Magia Italiana в Римини и още безброй. Зад тези резултати стоят не само часове труд, талант и постоянство, а и подкрепата на учителите във всеки важен момент.

Но дали най-ценната награда за всички тях е медалът? Най-вероятно не е. Защото музиката е един от най-силните инструменти за социална интеграция. Именно затова в центъра се обучават и деца с увреждания, за които тя има още по-дълбок смисъл. С нейна помощ те придобиват увереност, създават приятелства и преживяват онези вълнуващи моменти, които са най-важни за всяко дете: искрено да се забавлява докато показва своя талант.

И точно в това се крие най-голямата сила на музиката и на мястото, което вече 20 години я превръща в своя мисия. В свят, в който често говорим за разделение и различия, тя остава един от малкото езици, които ни обединяват. А когато едно специално място успява да събира хора с различни истории, мечти и таланти около музиката, тогава си даваме сметка, че една на пръв поглед обикновена идея може да се превърне във вдъхновяваща общност, която развива дарби, създава незабравими преживявания и променя живота както на малки, така и на големи.

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