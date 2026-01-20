Сватба с история: В ресторант “Морско казино” Варна

Любовта винаги намира своя път. Тя се ражда първо в срамежливите усмивки и става все по-силна с всяко превъзмогнато препятствие. Пише своята неповторима история, докато не стигне до най-съкровения момент – сватбеният ден.

Къде да бъде нашето специално тържество?

На място, което също има специална история!

Комплекс-ресторант “Морско казино” във Варна е свидетел на празници, срещи, любовни истории и безброй незабравими моменти вече 100 години. Разположен в сърцето на Морската градина, комплексът е истинска емблема на морската столица на България – тук морето шепне близо до вас, природата създава усещане за простор и спокойствие, а елегантната атмосфера превръща всяка сватба в събитие с характер.

Морското казино е част от душата на града, символ на култура, класа и стил, които устояват във времето.

Комплексът предлага възможност за различни по мащаб и настроение тържества, благодарение на двата си салона:

Просторният Син салон, разположен на две нива, впечатлява с празнична изисканост, и е подходящ за големи сватби и още по-големи емоции. На тавана му, с височина от 7 метра е изобразено звездно небе с 12 съзвездия, за които има и карта. С капацитет от 120 до 250 гости, той осигурява достатъчно пространство за радост, танци и незабравими моменти. Освен това салонът разполага със собствена сцена и гримьорна, панорамни тераси с гледка към морето и Морската градина, както и стилен скай-бар.

А ако желаете сватба на открито, външната градина тук е безценна находка - 800 кв.м просторен зелен двор с фонтан, сцена и морска панорама – идеалното място за вълшебна церемония под открито небе - за приемане на 200 до 450 госта едновременно.

За двойките, които предпочитат по-деликатна атмосфера, Белият салон предлага малко по-различно, но също толкова въздействащо изживяване за сватби до около 100 гости. Обновеният интериор в бяло и синьо създава усещане за светлина, чистота и елегантност, а гледката към морето и Морската градина придава завършеност на изживяването и допълва романтичното преживяване.

Това е пространство, създадено за сватби с по-тесен кръг от гости, в които всяка емоция се преживява по-дълбоко, а всеки детайл има значение.

Независимо от пространството, към което се насочвате, в “Морско казино” Варна винаги можете да разчитате на безупречно отношение и индивидуален подход. Екипът на ресторанта работи с внимание, дългогодишен опит и истинска грижа към всяка двойка, за да може сватбеният ден да протече спокойно и естествено, точно както сте си го представяли.

Защото когато любовта срещне място с история, всеки миг се превръща в спомен, който остава дълго след последния танц.

Морското казино на Варна – на входа на Морската градина

089 601 2222

https://morskocasino.com/