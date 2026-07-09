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След скандала с халетата: Нови сигнали за незаконно строителство във "Връбница"

09 юли 2026, 12:10 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
След скандала с халетата: Нови сигнали за незаконно строителство във "Връбница"

Проверяват се и други сигнали за незаконно строителство в район "Връбница", освен случая с халетата. Това съобщи заместник-кметът на София по направление "Градско планиране и развитие" арх. Любомир Георгиев. Той посочи, че проверките са започнали още преди случаят да придобие публичност, след като инженер, работил в районната администрация, се е свързал първо с кмета на София, а след това и с него. 

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Още незаконни постройки

"Освен този казус, който стана известен медийно, проверяваме още редица сигнали, свързани с незаконно строителство в други части на района", каза арх. Георгиев и добави, че сред проверяваните случаи има и сигнали, подадени от граждани.

По думите му по част от сигналите вече е извършен подробен преглед на документите, като проверките ще продължат и в други части на район "Връбница". Според него е необходимо да се установи защо през последните години районната администрация не е успяла да се справи с контрола по строителството.

По повод твърденията за халетата на бул. "Европа" арх. Георгиев каза, че обектите в момента не се използват и са заключени. Той посочи, че спорът е свързан с това дали при проверка на място служители са установили строителна площадка или вече съществуващи сгради. "Това е ябълката на раздора – да се види цялата процедура. Прокуратурата и ДАНС ще трябва да определят тази фактология", каза заместник-кметът.

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Относно подадени сигнали за други обекти, той посочи, че в Столичната община са разгледани общо 15 сигнала, сред които и такива, получени от прокуратурата. По думите му има заключение от инспектората за противодействие на корупцията, а материалите са предадени на прокуратурата още в края на април.

Столичната община вече прекратява делегираните правомощия на кмета и главния архитект на район "Връбница" във връзка с извършена проверка по сигнали за нарушения в строителната дейност.

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незаконно строителство Връбница Любомир Георгиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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