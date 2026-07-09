Окончателно: Евелин Банев-Брендо остава в затвора

Евелин Банев - Брендо остава в затвора. Това реши Апелативният съд в София. Така беше потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да го освободи предсрочно. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор. Делото бе образувано по жалба на Банев, а решението е окончателно, съобщи БНТ.

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Припомняме, че съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев в края на февруари. Производството бе инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли искането. Това бе основание за прекратяване на производството.

В края на март служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.