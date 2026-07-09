Спряха ги на границата: Македонски политици имаха проблеми с влизане в Албания

Македонският депутат Беким Чоку твърди, че на него, друг депутат и заместник-главния секретар на правителството е било отказано влизане в Албания, без да са получили официално обяснение от албанските власти, съобщи македонската медия Skopje1. Според Чоку тримата служители, всички етнически албанци от Северна Македония, са били задържани повече от час на граничния пункт Кафасан при влизане в Албания.

Той твърди, че след като чакали повече от час без никакво обяснение, им било позволено да продължат, но на човек, който бил с тях в друго превозно средство, му било отказано влизане. Поради това те решили да се върнат в Северна Македония.

„На гишето, където предадохме паспортите си, македонският полицай ни каза, че според потвърждение от албанския му колега забраната за влизане важи и за трима ни. Защо ни беше позволено да преминем, остава загадка“, пише Чоку.

Каква може да е причината?

Македонският депутат добавя, че до този момент не са получили официално решение или уведомление за причините, поради които им е отказан достъп.

Чоку заявява, че ако причината е публичната му подкрепа за неотдавнашните протести в Албания срещу Рама, това би било сериозно обезпокоително.

Припомняме, че протестите срещу мащабния инвестиционен проект в Албания на Джаред Къшнър, зетя на американския президент Доналд Тръмп, се превърнаха в искане за оставка на премиера Еди Рама. ОЩЕ: Еди Рама започна седмицата с поезия: Обичам противниците си, стига да са мъже