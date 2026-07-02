Адвокатът на Пеевски за скандала с полетите: ГДБОП са дали "фалшива справка" на Демерджиев (ВИДЕО)

"ДПС - Ново начало" излезе с официална позиция за изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, че лидерът на партията Делян Пеевски е осъществил 227 полета от Летище София от 2018 г. насам, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Ръководителят на МВР цитира и имена на известни публични фигури, с които санкционираният по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания политик се е качвал в самолетите - например бившата председателка на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова и бизнесмена Александър Сталийски.

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ДПС: Фалшива справка

От ДПС опровергаха данните на Демерджиев в позиция на зам.-председателя на парламентарната група Хамид Хамид, който е и адвокат на Пеевски. Според него Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е дала грешна справка на вътрешния министър.

Хамид цитира изказването на Иван Демерджиев от парламентарната трибуна, в което той говореше за “справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай, Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Пеевски и Десислава Атанасова с посочен единен граждански номер".

Снимка: Хамид Хамид, БГНЕС

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"Тази “справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител", казва адвокатът на Пеевски в позиция, която ще бъде изпратена до самата ГДБОП. Искането към ГДБОП ще е отговорните лица да се извинят.

За един от договорите за чартърни полеги министър Демерджиев сподели, че засяга 6 частни двупосочни полета София-Истанбул за 122 880 евро, платени от адвокатско дружество, в което участва адвокат на Пеевски (не е Хамид Хамид). На база на стойността на договора МВР изчислява, че всички 181 чартърни полета са стрували около 1,8 млн. евро. Демерджиев каза все пак, че сумата е пресметната според пазарни цени - реалната стойност може да е различна.

Самият Пеевски заяви, че Демерджиев "незаконно" е разследвал личния му живот.

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