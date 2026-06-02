Точно преди Русия пак да почне да избива цивилни в Киев, Одеса, Днипро: Предложение кога да дойде мир от Зеленски (ВИДЕО)

"Напълно съм съгласен. Това е и инструкцията на президента – да опитаме да прекратим тази война възможно най-скоро". Така генерал Кирило Буданов, началник на украинската президентска администрация, отговори на журналистически въпрос дали е възможно да има преговори с Русия за мир преди настъпването на следващата зима. "Потвърждавам, че това е опит на президента Зеленски да спре боевете възможно най-бързо, за предпочитане преди настъпването на зимата", добави Буданов.

По думите му, лично той като началник на канцеларията на Зеленски, ще направи всичко възможно да постигне целта, която е поставил украинският президент. "По мое мнение времето за такива действия е абсолютно точно", каза още генерал Буданов.

🇺🇦 Zelensky has ordered efforts to end the war as soon as possible — preferably before winter



Budanov said that the Ukrainian president has set the goal of achieving a ceasefire as quickly as possible.



— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026

Думите на Буданов дойдоха часове преди Русия да отприщи поредна масирана въздушна атака, с ракети и дронове, която взе нови жертви в Украйна. За момента дори не е ясно колко точно са, но вече официално потвърдени са 13 смъртни случая – в украинската столица Киев, в Одеса и в Днипро – ОЩЕ: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Сегашната руска масирана въздушна атака стана и след като на 25 май изрично руското външно министерство публикува официално съобщение, с което обяви, че Русия почва периодични бомбардировки срещу Киев и призова всички чужди дипломатически представителства в украинската столица да се евакуират незабавно. Нито едно не го направи – ОЩЕ: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия