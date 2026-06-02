Войната в Украйна:

Точно преди Русия пак да почне да избива цивилни в Киев, Одеса, Днипро: Предложение кога да дойде мир от Зеленски (ВИДЕО)

02 юни 2026, 8:37 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Точно преди Русия пак да почне да избива цивилни в Киев, Одеса, Днипро: Предложение кога да дойде мир от Зеленски (ВИДЕО)

"Напълно съм съгласен. Това е и инструкцията на президента – да опитаме да прекратим тази война възможно най-скоро". Така генерал Кирило Буданов, началник на украинската президентска администрация, отговори на журналистически въпрос дали е възможно да има преговори с Русия за мир преди настъпването на следващата зима. "Потвърждавам, че това е опит на президента Зеленски да спре боевете възможно най-бързо, за предпочитане преди настъпването на зимата", добави Буданов.

По думите му, лично той като началник на канцеларията на Зеленски, ще направи всичко възможно да постигне целта, която е поставил украинският президент. "По мое мнение времето за такива действия е абсолютно точно", каза още генерал Буданов.

Думите на Буданов дойдоха часове преди Русия да отприщи поредна масирана въздушна атака, с ракети и дронове, която взе нови жертви в Украйна. За момента дори не е ясно колко точно са, но вече официално потвърдени са 13 смъртни случая – в украинската столица Киев, в Одеса и в Днипро – ОЩЕ: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Сегашната руска масирана въздушна атака стана и след като на 25 май изрично руското външно министерство публикува официално съобщение, с което обяви, че Русия почва периодични бомбардировки срещу Киев и призова всички чужди дипломатически представителства в украинската столица да се евакуират незабавно. Нито едно не го направи – ОЩЕ: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Кирило Буданов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес