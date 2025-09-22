Войната в Украйна:

Caliente! Енрике Иглесиас в София: Испанска фиеста с българско знаме в ръка и "Обичам ви, България!" (СНИМКИ)

22 септември 2025, 07:00 часа 361 прочитания 0 коментара
Caliente! Енрике Иглесиас в София: Испанска фиеста с българско знаме в ръка и "Обичам ви, България!" (СНИМКИ)

Единственият концерт на Балканите тази година на испанската звезда Енрике Иглесиас изпълни сетивата на над 35 хиляди души на Националния стадион "Васил Левски" в София на 20 септември, разказва екип на Actualno.com. Неостаряващия глас на латино поп музиката изпълни най-големите си хитове в един горещ двучасов спектакъл, изпълнен с искрената любов на певеца към България.

Освен пред десетки хиляди българи по трибуните и на пистата, Иглесиас зарадва и гостите на столицата от съседните държави, които пропътуваха стотици километри, за да видят любимата си испанска латино звезда на живо с най-добрите и запомнящи се хитове. Изпълнителят изпълни обичаните "Bailando", "Bailamos", "Hero", "Ring my bells"и "I like it", която пък бе черешката на тортата на финала на концерта, съпроводена с пищна заря, фойерверки и специални балони с инициалите на певеца.

Още: 40 г. на сцената: Първата дама на рока Милена Славова в Студио Actualno (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Синът на Хулио Иглесиас демонстрира толкова обичания си и неостаряващ чар на сцената, който впечатли женската част от публиката, а в средата на шоуто испанският певец заяви, че говори малко български език, но все пак каза "Наздраве" на цялата публика и отпи от питие. На финала Енрике отново показа уважението и любовта си към българската публика, развявайки българския трибагреник с думите: "Обичам ви, България! See you soon!"

Още: Оставям част от себе си във всичко, което правя: Керана пред "Студио Actualno" (ВИДЕО)

Полудневен фест

Още преди отварянето на вратите на стадиона в 17:00 часа дълга опашка се извиваше пред входовете, които бяха откъм улица "Генерал Гурко" - пълна с истински фенове както от България, така и от чужбина. Преди да дойде испанският певец за настроението на публиката, която изпълни абсолютно целия стадион, се погрижиха момчетата от група "Молец", танцьори и диджеи.

Още: Испански медии: Енрике Иглесиас и Анна Курникова чакат четвърто дете

Шоуто стартира в 21:00 часа и продължи близо два часа, като концертът беше внимателно подреден от гледна точка на списъка с песни - изпълнен както с гореспоменатите любими хитове и още "Subeme La Radio", "Be With You", "Heartbeat" и "El Perdon", включително и някои от по-новите парчета, с които по-голямата част от публиката се запозна отблизо за първи път.

Светлинните ефекти, живия бенд на сцената и перфектното качество на музиката, както и цялостната организация на събитието на "Fest Team", доприсене за емоционалното преживяване на над 35 хиляди души, чиито сърца туптяха в ритъма на латино танца.

Още: Енрике Иглесиас преди големия концерт в България: Много се промених

Още: Социално-отговорната програма на Fest Team за музиката, която не спира на сцената и може да бъде подкрепа всеки ден

Това бе петият концерт на Иглесиас в София, като при последното си гостуване у нас на 6 ноември 2018 г. той пя в "Арена Армеец", като част от турнето All The Hits Live.

Снимки: Стоян Стоянов/Actualno.com

Още: Латино ритми и еуфория: Колумбийската звезда J Balvin с уникален концерт в София (СНИМКИ)

*Caliente в загл. - в превод от испански: горещо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
концерт латино Енрике Иглесиас турне латино музика Fest Team
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес