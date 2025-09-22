Caliente! Енрике Иглесиас в София: Испанска фиеста с българско знаме в ръка и "Обичам ви, България!" (СНИМКИ)

Единственият концерт на Балканите тази година на испанската звезда Енрике Иглесиас изпълни сетивата на над 35 хиляди души на Националния стадион "Васил Левски" в София на 20 септември, разказва екип на Actualno.com. Неостаряващия глас на латино поп музиката изпълни най-големите си хитове в един горещ двучасов спектакъл, изпълнен с искрената любов на певеца към България.

Освен пред десетки хиляди българи по трибуните и на пистата, Иглесиас зарадва и гостите на столицата от съседните държави, които пропътуваха стотици километри, за да видят любимата си испанска латино звезда на живо с най-добрите и запомнящи се хитове. Изпълнителят изпълни обичаните "Bailando", "Bailamos", "Hero", "Ring my bells"и "I like it", която пък бе черешката на тортата на финала на концерта, съпроводена с пищна заря, фойерверки и специални балони с инициалите на певеца.

Още: 40 г. на сцената: Първата дама на рока Милена Славова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Синът на Хулио Иглесиас демонстрира толкова обичания си и неостаряващ чар на сцената, който впечатли женската част от публиката, а в средата на шоуто испанският певец заяви, че говори малко български език, но все пак каза "Наздраве" на цялата публика и отпи от питие. На финала Енрике отново показа уважението и любовта си към българската публика, развявайки българския трибагреник с думите: "Обичам ви, България! See you soon!"

Още: Оставям част от себе си във всичко, което правя: Керана пред "Студио Actualno" (ВИДЕО)

Полудневен фест

Още преди отварянето на вратите на стадиона в 17:00 часа дълга опашка се извиваше пред входовете, които бяха откъм улица "Генерал Гурко" - пълна с истински фенове както от България, така и от чужбина. Преди да дойде испанският певец за настроението на публиката, която изпълни абсолютно целия стадион, се погрижиха момчетата от група "Молец", танцьори и диджеи.

Още: Испански медии: Енрике Иглесиас и Анна Курникова чакат четвърто дете

Шоуто стартира в 21:00 часа и продължи близо два часа, като концертът беше внимателно подреден от гледна точка на списъка с песни - изпълнен както с гореспоменатите любими хитове и още "Subeme La Radio", "Be With You", "Heartbeat" и "El Perdon", включително и някои от по-новите парчета, с които по-голямата част от публиката се запозна отблизо за първи път.

Светлинните ефекти, живия бенд на сцената и перфектното качество на музиката, както и цялостната организация на събитието на "Fest Team", доприсене за емоционалното преживяване на над 35 хиляди души, чиито сърца туптяха в ритъма на латино танца.

Още: Енрике Иглесиас преди големия концерт в България: Много се промених

Още: Социално-отговорната програма на Fest Team за музиката, която не спира на сцената и може да бъде подкрепа всеки ден

Това бе петият концерт на Иглесиас в София, като при последното си гостуване у нас на 6 ноември 2018 г. той пя в "Арена Армеец", като част от турнето All The Hits Live.

Снимки: Стоян Стоянов/Actualno.com

Още: Латино ритми и еуфория: Колумбийската звезда J Balvin с уникален концерт в София (СНИМКИ)

*Caliente в загл. - в превод от испански: горещо