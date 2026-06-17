Култов британски тандем събира любовните песни на София

Превърнал се в един от любимите градски фестивали, ТОПЛОФЕСТ посреща лятото с театър, музика, игра, работилници и забавления за малки и големи. Кои са любовните песни на независимата сцена? Къде може да ни отведе музиката на сърцето и как можем да бъдем част от една по-голяма идея?

През 2026 г. ТОПЛОФЕСТ „Любовни песни“ посреща едноименния проект Love Songs, създаден от британския артистичен тандем Oh Europa - Джема Пейнтин и Джеймс Стенхаус. Двамата поставят любовта в центъра на преживяването, записвайки над 1800 любовни песни, изпълнени от непознати в 36 европейски държави и общо 60 000 изминати километра. Събирайки любовни песни, лични истории и гласове от различни държави екипът прави опит да открие какво свързва хората отвъд езика, границите и културните различия. От 16 до 18 юни Oh Europa ще разположи своето мобилно студио до Топлоцентрала на входа на Южен парк II, а всеки желаещ ще може да запише пожелание или песен за любим човек. Събраните песни ще прозвучат на 20 юни по време на ТОПЛОФЕСТ, който ще празнува любовта и изкуството заедно с посетители, артисти и приятели.

Повече за програмата на ТОПЛОФЕСТ

На 20 юни от 10:00ч. до 18:00ч. Sparkroll канят посетителите на ролкова дискотека в Зала 1 – едно носталгично преживяване с любими любовни хитове, много движение и настроение на 8 колела. Сесиите започват на всеки кръгъл час. Посетителите ще могат да карат със собствени кънки без ограничение във времето след подписване на декларация, а за тези без оборудване ще има възможност за наем на място.

Сред акцентите в програмата е и спектакълът „Капчо и Капчица - Спасителите на водата“ – образователна инициатива на Театър „Забавна Наука“, създадена по инициатива и с подкрепата на Софийска вода. Чрез театър, игра и хумор представлението запознава децата с важността на водата и опазването на природните ресурси.

Детската програма продължава с творческата работилница „Преобърнати приказки“, вдъхновена от едноименната книга и водена от илюстраторката Мила Лозанова. Чрез оцветяване, въображение и театрализация децата ще преобърнат познати истории и ще създадат свои герои и нови светове – там, където всичко е възможно, принцеси спасяват принцове, жени се изправят срещу великани.

„Стая без стени“ на немският театрален колектив ЛИГНА е перформативен радио-балет, в който всеки зрител е и участник – пътешественик със слушалки. Представлението отвежда публиката до въображаеми пространства, изградени от звук, гласове и движение. Събитието ще се проведе в Зала 2, с продължителност 40 минути, и е подходящо за деца между 8 и 12 години, както и за техните родители. В Речния парк децата ще могат да се включат и в арт ателието „СЪРЦЕТО РИСУВА“ – пространство за свободно творчество, игра с цветове и споделени емоции.

Фоайето на „Топлоцентрала“ ще се превърне в място за съзерцание и ритуал чрез „В песъчинките на безвремието“ – работилница за създаване на пясъчни мандали. Древната форма на символно изкуство, свързвана с хармонията и вътрешния порядък, ще даде възможност на посетителите да се докоснат до медитативната сила на мандалата. Посетителите ще могат да се срещнат и с изкуството на рисуването с къна чрез Стела Христова - Сачи, един от пионерите на хенна изкуството в България.

В следобедните часове, от 15:30 ч., фестивалът ще представи документалния филм „Небесната механика на хвърчилата“ на Андрей Кулев – поетичен разказ за хората, обединени от страстта към хвърчилата и свободата, която те носят. Филмът проследява създатели и любители на хвърчилата от различни държави и поколения, за които небето е пространство за среща, въображение и хармония.

От 17:00 ч. авторският спектакъл „БАБА“ на Деница Димитрова ще припомни топлината на детството и уюта на бабиния дом. Human specific / immersive performance ще предложи на всеки зрител да преживее индивидуална среща с артиста - погледът навън ще бъде ограничен, за да бъде отворен погледът навътре. От 17:30 ч. ХАКА ДЕНС уъркшопът ще въведе публиката в енергията и ритъма на традиционния маорски танц под ръководството на Велин Илиев. Чрез движение, глас и колективна енергия участниците ще изследват силата на тялото като средство за изразяване, свързване и освобождаване на емоции.

В духа на тазгодишното издание, практическата работилница „Love Songs: любовна песен за паметта“ (18:00 ч.) ще покаже как можем да помним повече чрез асоциации, въображение и техники за работа с паметта. Водещ е Анастасия Димитрова – обучител по мнемоника, техники за учене и скоростно четене с дългогодишен опит.

От 20:00 ч. в Зала 2 форум театър спектакълът „Когато (НЕ) КАЖА ‘НЕ’“ ще постави темите за избора, личните граници и смелостта да отстояваш себе си. Публиката ще се превърне в активен участник, който може да спира сцените, да задава въпроси и да предлага нови решения заедно с героите. Участват Росица Гущерова-Казакова, Мила Цонева, Кристина Якимова и Вероника Петрова.

Вечерта ще завърши с наблюдение на Венера и Луната от терасата на „Топлоцентрала“. Екипът на Софийския планетариум ще даде възможност на посетителите да наблюдават Луната и Венера отблизо чрез професионален телескоп, достъпен за всички любопитни погледи.

Кънки парти от 10:00 сутринта, Sofia short Fest (лятно късо кино) от Кинематограф, концерт за китара и огненото шоу на Оги Марински, както и богатата музикална програма в Зала 1 - с DJите на OFFBEAT RADIO и селекторите Никола Николов от ТДК, Цветан Цветанов от Alarma Punk Jazz и Георги Линев от Kan Wakan ще поддържат фестивалния ритъм до късно след полунощ.

ТОПЛОФЕСТ: „Любовни песни“ е покана за незабравима среща – с изкуството, с другите и със самите нас. Любовта като изкуство, движение, музика и споделено преживяване.

Очаквайте повече информация за предстоящите акценти в програмата на ТОПЛОФЕСТ ТУК, както и на уебсайта на РСЦИ „Топлоцентрала”.