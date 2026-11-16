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Младежки театър "Николай Бинев" отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените със събитие срещу домашното насилие

16 ноември 2026, 13:27 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: Младежки театър
Младежки театър "Николай Бинев" отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените със събитие срещу домашното насилие

В навечерието на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември, Младежки театър "Николай Бинев" организира специално събитие, посветено на темата за домашното насилие и необходимостта от по-голяма обществена ангажираност към проблема. На 24 ноември от 19:00 ч. публиката ще има възможност да гледа представлението "Момичета и момчета" – спектакъл, който поставя важни въпроси за насилието, човешките взаимоотношения и последиците от изборите, които правим. Или изборите, които не правим.

Вечерта ще продължи с фотографска изложба с участието на актьори от трупата на Младежки театър "Николай Бинев" и дискусия със специалист в областта на превенцията и противодействието на домашното насилие.

Разговорът ще постави акцент върху това как да разпознаваме предупредителните знаци на насилието, какви са правата и възможностите за защита на пострадалите, къде могат да потърсят професионална и правна подкрепа.

Инициативата се реализира в подкрепа на кампанията #НЕСИСАМА и е част от визията на Младежки театър "Николай Бинев" да превръща силата на театралното изкуство в средство за обществен диалог по значими социални теми.

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Младежки театър Николай Бинев Домашно насилие
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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