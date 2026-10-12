Народният театър припомня живота на големия актьор Петър Василев

Народният театър "Иван Вазов" ще припомни моменти от живота и творческия път на актьора Петър Василев с изложба, посветена на 115-годишнината от рождението му. Експозицията ще бъде открита на 19 октомври от 17:30 ч. на Първи балкон като знак на почит към покойния артист, оставил своя следа в историята на българския театър.

Чрез архивни фотографии, запечатали както емблематични сценични превъплъщения, така и лични моменти от живота му, изложбата ще срещне публиката с Петър Василев отвъд познатите театрални образи. Експозицията е своеобразен разказ за актьора, за човека зад ролите и за неговата дългогодишна отдаденост на сценичното изкуство.

Роден на 9 октомври 1911 г. в село Сладък кладенец, Старозагорско, Петър Василев започва професионалния си път на театралните сцени във Варна, Пловдив и Русе, преди да стане част от трупата на Народния театър "Иван Вазов". В продължение на десетилетия изгражда стотици образи от българската и световната драматургия, сред които Малволио в "Дванайсета нощ" от Уилям Шекспир, Златил в "Боряна" от Йордан Йовков и Лука Лукич в "Ревизор" от Николай Гогол.

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Актьор с ярко сценично присъствие и задълбочен интерес към литературата и изкуствата, Петър Василев посвещава живота си на театъра, като запазва своята любознателност и духовна енергия до последните си години.

Изложбата се организира от Народния театър "Иван Вазов" по идея на дъщерята на Петър Василев и е израз на признателност към творческото наследство на актьора, както и към поколенията артисти, изградили историята на първата ни сцена.

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