Войната в Украйна:

Никола Фантон: Никога не спирайте да вярвате в мечтите си!

30 септември 2025, 13:53 часа 312 прочитания 0 коментара
Никола Фантон: Никога не спирайте да вярвате в мечтите си!

Италианският артист Никола Фантон е едно от най-ярките нови имена на съвременната циркова сцена. Израснал в малко село в Северна Италия, сред природата, която се превръща в негова първа площадка за игра, той рано открива страстта си към движението. Търсенето на нови контексти и форми на изразяване го отвежда до цирка – мястото, където намира своето истинско призвание.

През последните години Никола работи с изключителни артисти като Хорхе Ликс, Сандра Саломе и Хорхе Албуерне, участва в спектакъла "Atempo" на PabloMendezPerformances, а като уличен артист обикаля Европа с едноколка, жонглиране и цирков обръч. През 2024 г. печели конкурса So Circo на фестивала Cupula в Португалия с кратката версия на своя авторски спектакъл "Кой си ти".

Поводът за разговора ни с него е именно пълната версия на "Кой си ти", което българската публика ще има възможност да види съвсем скоро – на 2 и 5 октомври в рамките на започващия фестивал за съвременен и социален цирк "Цирколюция".

Але, хоп!

Интервю: Анелия Луцинова за Actualno.com: Превръщането на актьорите в "марка", която трябва да се продава, е натоварващо

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

--------------------------------------------

Фотограф: Grafonola/Leme

Здравей, Никола! Само след няколко дни предстои твоето представление "Кой си ти?" в София… Няма как да не започнем с въпроса – кой си ти?

Здравейте! Аз съм италиански артист, израснал в малко село в Северна Италия (Киампо, VI). Воден от любопитството да изследвам света отвъд реалността, в която съм роден, след различни житейски преживявания избрах пътя на цирка.

Концепцията на спектакъла е много интригуваща – в центъра на историята стои "малкият човек", който сякаш се движи в порочен затворен кръг без изход. Как реши да изследваш точно тази тема?

Просто – защото, както обичам да казвам, в един предишен живот аз бях "малкият човек", затворен в кръга. Започнах работа във фабрика на 17-годишна възраст и след три години и много трудности най-накрая намерих изход. Много години по-късно, когато започнах кариерата си в цирка, реших да споделя тази история чрез езика на тялото.

Интервю: "Трудно е да се самопродуцираш в България": Тодор Гаджалов в Студио Actualno (ВИДЕО)

А какво е посланието, което искаш да предадеш на публиката чрез "Кой си ти?"?

За мен това представление приканва зрителите да се замислят кои сме като личности и дали се намираме на правилното място в този свят. То ни насърчава да излезем от зоната си на комфорт и да преоткрием своята същност.

Въпреки че си все още толкова млад, вече имаш стабилна международна сценична кариера – какво те накара първоначално да се обърнеш към цирковото изкуство?

Свободата, която тази професия ти дава. Не само свободата да се придвижваш между различни държави, но и свободата на креативност, изразяване и движение. За мен е завладяващо да предадеш нещо на публиката чрез номер или дори само с една проста дума.

Работил си с впечатляващи артисти в тази сфера – Хорхе Ликс, Сандра Саломе и Хорхе Албуерне. Какво научи от тях по време на съвместната ви работа?

Всеки човек, с когото съм имал шанс да работя, ме е научил, че една и съща идея може да бъде разгледана от много различни гледни точки. Не е важно какво правиш, а как го правиш.

Според теб кое може истински да направи един артист успешен?

Страстта и отдадеността, които влагаме в това, което правим и в което вярваме.

Кое е било най-голямото предизвикателство за теб досега – както на сцената, така и извън нея?

Определено на сцената най-голямото предизвикателство винаги е първият път на нещо – изпълнен със страхове и съмнения, особено когато поемаш сам в този голям свят с толкова много конкуренция. Мисля, че най-голямото предизвикателство е да продължаваш да опитваш, независимо какво казват хората.

Още: Cirque du Soleil с шест представления в България и с впечатляващото шоу "OVO"

Ако трябваше да създадеш представление, посветено на съвременния свят като цяло – как би изглеждало то и какво име би му дал?

Труден въпрос. Вероятно бих говорил за това как все повече губим комуникацията и връзката помежду си, отнемани ни от технологичния напредък. Според мен технологиите вече не са нещо, което ни помага, както първоначално е било замислено, а са се превърнали в инструмент за контрол, който прави хората по-неспособни да общуват и да се изразяват. Любопитно е как днес всички сме виртуално свързани, но аз се чувствам все по-малко свързан на човешко, емоционално ниво. Името би било нещо като "Праисторическо бъдеще".

И накрая – какво би искал да пожелаеш на всички, които нямат търпение да те видят в София само след няколко дни на фестивала "Цирколюция"?

Никога не спирайте да вярвате в мечтите си! 

------------------------------

"ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Aрт Фест" 14 ще се проведе от 2 до 5 октомвти в РЦСИ "Топлоцентрала", София, Южен Парк 2.

Събитието е част от международната мрежа Circostrada, представяне на методология на социалния цирк, част от проект CIRCARE, финансиран по програмата Erasmus+ К2.

"ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест" част от инициативата 3XPER1ENCE, обединение на фестивали от независимия културен свят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Интервю Цирк Цирколюция Никола Фантон
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес