Никола Фантон: Никога не спирайте да вярвате в мечтите си!

Италианският артист Никола Фантон е едно от най-ярките нови имена на съвременната циркова сцена. Израснал в малко село в Северна Италия, сред природата, която се превръща в негова първа площадка за игра, той рано открива страстта си към движението. Търсенето на нови контексти и форми на изразяване го отвежда до цирка – мястото, където намира своето истинско призвание.

През последните години Никола работи с изключителни артисти като Хорхе Ликс, Сандра Саломе и Хорхе Албуерне, участва в спектакъла "Atempo" на PabloMendezPerformances, а като уличен артист обикаля Европа с едноколка, жонглиране и цирков обръч. През 2024 г. печели конкурса So Circo на фестивала Cupula в Португалия с кратката версия на своя авторски спектакъл "Кой си ти".

Поводът за разговора ни с него е именно пълната версия на "Кой си ти", което българската публика ще има възможност да види съвсем скоро – на 2 и 5 октомври в рамките на започващия фестивал за съвременен и социален цирк "Цирколюция".

Фотограф: Grafonola/Leme

Здравей, Никола! Само след няколко дни предстои твоето представление "Кой си ти?" в София… Няма как да не започнем с въпроса – кой си ти?

Здравейте! Аз съм италиански артист, израснал в малко село в Северна Италия (Киампо, VI). Воден от любопитството да изследвам света отвъд реалността, в която съм роден, след различни житейски преживявания избрах пътя на цирка.

Концепцията на спектакъла е много интригуваща – в центъра на историята стои "малкият човек", който сякаш се движи в порочен затворен кръг без изход. Как реши да изследваш точно тази тема?

Просто – защото, както обичам да казвам, в един предишен живот аз бях "малкият човек", затворен в кръга. Започнах работа във фабрика на 17-годишна възраст и след три години и много трудности най-накрая намерих изход. Много години по-късно, когато започнах кариерата си в цирка, реших да споделя тази история чрез езика на тялото.

А какво е посланието, което искаш да предадеш на публиката чрез "Кой си ти?"?

За мен това представление приканва зрителите да се замислят кои сме като личности и дали се намираме на правилното място в този свят. То ни насърчава да излезем от зоната си на комфорт и да преоткрием своята същност.

Въпреки че си все още толкова млад, вече имаш стабилна международна сценична кариера – какво те накара първоначално да се обърнеш към цирковото изкуство?

Свободата, която тази професия ти дава. Не само свободата да се придвижваш между различни държави, но и свободата на креативност, изразяване и движение. За мен е завладяващо да предадеш нещо на публиката чрез номер или дори само с една проста дума.

Работил си с впечатляващи артисти в тази сфера – Хорхе Ликс, Сандра Саломе и Хорхе Албуерне. Какво научи от тях по време на съвместната ви работа?

Всеки човек, с когото съм имал шанс да работя, ме е научил, че една и съща идея може да бъде разгледана от много различни гледни точки. Не е важно какво правиш, а как го правиш.

Според теб кое може истински да направи един артист успешен?

Страстта и отдадеността, които влагаме в това, което правим и в което вярваме.

Кое е било най-голямото предизвикателство за теб досега – както на сцената, така и извън нея?

Определено на сцената най-голямото предизвикателство винаги е първият път на нещо – изпълнен със страхове и съмнения, особено когато поемаш сам в този голям свят с толкова много конкуренция. Мисля, че най-голямото предизвикателство е да продължаваш да опитваш, независимо какво казват хората.

Ако трябваше да създадеш представление, посветено на съвременния свят като цяло – как би изглеждало то и какво име би му дал?

Труден въпрос. Вероятно бих говорил за това как все повече губим комуникацията и връзката помежду си, отнемани ни от технологичния напредък. Според мен технологиите вече не са нещо, което ни помага, както първоначално е било замислено, а са се превърнали в инструмент за контрол, който прави хората по-неспособни да общуват и да се изразяват. Любопитно е как днес всички сме виртуално свързани, но аз се чувствам все по-малко свързан на човешко, емоционално ниво. Името би било нещо като "Праисторическо бъдеще".

И накрая – какво би искал да пожелаеш на всички, които нямат търпение да те видят в София само след няколко дни на фестивала "Цирколюция"?

Никога не спирайте да вярвате в мечтите си!

"ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Aрт Фест" 14 ще се проведе от 2 до 5 октомвти в РЦСИ "Топлоцентрала", София, Южен Парк 2.

Събитието е част от международната мрежа Circostrada, представяне на методология на социалния цирк, част от проект CIRCARE, финансиран по програмата Erasmus+ К2.

"ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест" част от инициативата 3XPER1ENCE, обединение на фестивали от независимия културен свят.