Лайфстайл:

Ограничен брой допълнителни VIP билети за Cirque du Soleil в София – последен шанс за най-добрите места

30 март 2026, 14:26 часа 280 прочитания 0 коментара
Снимка: BG Sound Stage
Поради изключително силния интерес към "OVO" на Cirque du Soleil в София, в продажба са пуснати ограничен брой допълнителни VIP билети за всички седем представления на Cirque du Soleil, обявиха организаторите от BG Sound Stage. Шест от спектаклите вече са почти изцяло разпродадени, а новообявеното седмо представление предлага последни налични места.

VIP билетите дават възможност за най-доброто изживяване в залата – отлична видимост и максимална близост до действието в едно от най-впечатляващите шоута на живо в света.

"OVO" ще се играе в София от 30 април до 3 май 2026 г. в Арена 8888 София, като продукцията съчетава изключителна акробатика, музика на живо и визуален спектакъл, характерен за Cirque du Soleil.

"OVO" е гледан от над 7 милиона зрители в над 40 държави и се завръща в България след 10-годишно отсъствие.

Част от трупата е и българската акробатка Нанси Дамянова, която вече повече от десетилетие е сред артистите на Cirque du Soleil и участва в едни от най-впечатляващите номера в шоуто.

Родена е във Франция от български родители и е израснала в Монреал, Канада. И двамата ѝ родители са били спортисти в българския национален отбор, а самата тя още на 9 години става член на гимнастически клуб. Нанси участва в големи спортни събития – в Панамериканските игри през 2006 г. печели бронзов медал, участва в Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., на Световната купа Gymnix през 2009 г. печели 3 сребърни медала. Интересува се от кино, танци и мода. Нанси говори три езика, но впечатлява с перфектния си български.

Днес Нанси е сред звездите на "OVO" и участва в един от най-рисковите номера. А сега радостта ѝ е голяма, че ще посети България за първи път като част от трупа.

VIP билетите за Cirque du Soleil и последните налични места са в продажба в мрежата на Ивентим.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
Цирк Cirque Du Soleil
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес