Yettel спечели четири награди за програмата си за дигитална грамотност от BAPRA Bright Awards

Отличията са в категориите „ESG комуникации“, „Комуникация към крайни клиенти“, „Кампания за корпоративна социална отговорност“ и „Комуникационна кампания за образование и професионално развитие“

Yettel спечели златно, две сребърни и бронзово отличие за своята най-дългогодишна програма в полза на обществото – „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ от конкурса на Българската асоциация на PR агенциите – BAPRA Bright Awards 2026.

Комуникационните дейности са реализирани в партньорство с агенцията за интегрирани PR и дигитални комуникации Broks Vision.

Наградите са в категориите:

ESG комуникационна кампания или проект – злато

Кампания за корпоративна социална отговорност – сребро

Комуникационна кампания за образование и професионално развитие – сребро

Комуникации към крайни потребители – бронз

В първите три категории отличието е за цялостната програма на телекома за дигитално приобщаване, разработена в партньорство с Националния център за безопасен интернет, издателство „Kлет България“, образователната платформа Prepodavame.bg и Центъра за творческо обучение. Тя интегрира ресурси за класната стая, обучение на учители, подкрепа за родители и дигитални инструменти в една синхронизирана екосистема. В рамките на 2025 г., инициативите за онлайн безопасност достигнаха до 60 309 деца, а 12 525 души подобриха своите дигитални умения.

През изминалата година бе представен първият изцяло български свободно достъпен инструмент за самооценка на дигиталните компетенции, който позволява на учителите и учениците да оценяват самостоятелно уменията си в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетенции (DigComp) и да получават персонализирани насоки и ресурси по темите, по които се нуждаят от подобрение. Към края на 2025 г. анкетите са попълнени от над 3000 учители и 3000 ученици.

Обновяването на кампанията Digital Scouts с изцяло нова визия и формат донесе бронзово отличие в категорията „Комуникации към крайни потребители“. Тя е насочена към онлайн безопасността на децата и подрастващите в рамките на по-широката програма, и през изминалата година представи две нови онлайн обучителни игри за възрастовите групи от 7 до 13 г. и между 14 и 18 г. Чрез тях децата влизат в реалистични ситуации и търсят решения на онлайн заплахи – по-големите разследват случай с хакнат телефон и изтекли снимки, а по-малките учат как да създават силни пароли и да пазят личната си информация. Инициативата Digital Scouts бе подкрепена от звездни посланици, които активно да ангажират целевите групи в социалните медии, а обновените мобилни инсталации с офлайн интерактивни игри обиколиха редица училища в столицата и други градове. Близо 1000 ученици от 5. до 7. клас се включиха в куизове и дискусии за опасностите в социалните мрежи, съдържанието онлайн и кибертормоза.

Дигиталното приобщаване на населението е ключов приоритет в стратегията за устойчиво развитие на Yettel. Осъществените по програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ активности през 2025 г. са в изпълнение на дългосрочния ангажимент на телекома ежегодно да ангажира и обучава над 40 000 деца по темата онлайн безопасност и да подпомага 10 000 души в развитието на техните дигитални умения. Програмата се развива в отговор на променящата се технологична среда – разширявайки се от инициатива, фокусирана върху децата, до ангажимент за ESG с множество заинтересовани страни, който сега активно подкрепя ученици, учители и родители.