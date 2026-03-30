Котка изчезна от борда на самолет и никой не знае как

30 март 2026, 16:01 часа 256 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Котка изчезна от борда на самолет и никой не знае как

Мъжка котка, сляпа с едното око, е изчезнала по време на международен полет от Ларнака (Кипър) с прекачване в Атина, предизвиквайки възмущение сред любителите на животни. Случаят повдигна сериозни въпроси относно начина, по който се транспортират домашни любимци. Животното, което отговаря на името Биби, е било поставено в одобрен от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и напълно застрахован транспортен контейнер и е преминало всички необходими проверки. Засега обаче остава неясно каква е причината за изчезването му.

Биби е пътувал като част от пратка с две котки, но до крайната дестинация достига само едната. Това поражда недоумение и тревога — как е възможно при строго регламентирани процедури животно просто да изчезне без следа.

"Това не може да продължава да се случва", заяви Анти Музури, координатор на Екологичното движение. "Биби е сам, уплашен и в непозната среда. Всяка минута е от значение - животът му е в опасност."

Снимка: iStock

Разследване

За съжаление това не е първият такъв случай. През септември 2025 г. друга котка - Мика - изчезва на летище Ларнака и е открита едва след девет напрегнати дни. Според, защитници на животните подобни случаи разкриват шокираща липса на отговорност към животните, поверени на професионални услуги.

Властите разследват както летището в Ларнака, така и това в Атина като възможни места, където котката е може да е изчезнала, докато доброволци се опитват да я открият. Организации за защита на животните настояват за пълно разследване, предупреждавайки, че подобни повтарящи се провали застрашават живота на беззащитни домашни любимци и показват "пълно пренебрежение" към тяхната безопасност, пише Knews, Kathimerini.

Ева Петрова
Ева Петрова
полет летище Гърция котка
