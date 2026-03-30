Безапелационна победа на "лъвчетата" ги класира за Лига А на евроквалификациите

30 март 2026, 15:56 часа 322 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria facebook
Юношескитя ни национален отбор по футбол до 17 години записа убедителна победа с 3:0 в изключително важния мач, определящ първото място в група B2 на Лига В  от европейските квалификации. Срещата се проведе на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, а головете за "лъвчетата" отбелязаха Виктор Бейков в първата минута, Максимилиан Лазаров в 66-ата и Калоян Деянски в 84-ата. С тази победа българите се класират за Лига А на европейските квалификации.

"Лъвчетата" завършват на върха в групата си

Така селекцията на треньора Светослав Петров завърши на върха на групата със 7 точки и продължава напред към следващата фаза. Второто място бе заето от Литва с 4 точки, докато Азербейджан, въпреки че не загуби нито един мач, завърши трети с три равенства. Малта остана на последна позиция с 1 точка.  

Национален отбор по футбол до 17 години

Мачът започна по идеален начин за българите - още в първата минута Иван Филипов изпълни ъглов удар, а Виктор Бейков засече топката и донесе ранното предимство на отбора. Литовците отговориха с няколко бързи атаки, но вратарят Панайотов показа добър рефлекс, оставяйки мрежата суха. В осмата минута Ястиян Георгиев получи жълт картон за нарушение, а в средата на първото полувреме българите организираха няколко последователни корнера, без да се стигне до промяна в резултата. 

След поччивката България продължи да доминира. В 66-ата минута Лазаров засече подаване на Андрей Грозданов и удвои аванса. В 84-ата минута резервата Калоян Деянски завърши атаката с майсторски гол, оформяйки крайното 3:0. 

С тази победа "лъвчетата" затвърдиха отличното си представяне и продължвата да вървят смело по пътя към европейското първенство.

Кристин Попова Отговорен редактор
