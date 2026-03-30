Любовната история продължава: Нети предложи брак на Дони преди 25 години (СНИМКИ)

Актрисата и певица Антоанета Добрева - Нети е позната със своята изключителна емоционалност и искреност както на сцената, така и в живота. Тя пленява публиката не само с гласа си, но и с това, че всяка нейна изява носи истинския ѝ почерк – смесица от смелост, чувствителност и неподправен чар. С историята за своята биологична майка, тя силно развълнува феновете си, а темата беше широко отразена в медийното пространство и шоубизнес средите.

Само преди дни тя отново привлече погледите, като този път в основата бе нейният любим Дони. 28 март е специална дата за Нети - на този ден преди 25 години тя предлага на Дони да се оженят и това се случва не къде да е, а на сцената на Народния театър.

Още: Нети Добрева: За името си, което не харесвала, но сега обича

По този повод актрисата използва социалните мрежи, за да покаже кадри от голямото събитие, което трогна мнозина. "Първите мигове от началото на нашето "ние", както го описва Нети.

"Преди 25 години излязох на сцената на Народния театър, за да получа наградата Икар за театрален дебют. Миг, който би трябвало да бъде изцяло мой… но аз сама пренаписах този фокус.

Спонтанно. Без сценарий.

Обърнах се към Дони и му предложих да се оженим.

Сигурна съм, че тогава мнозина са си казали какво ли не — че е импулс, че е търсене на внимание, че е някаква наивна мечта за известност или сигурност.", написа тя към публикацията си във Facebook, която качи и в Instagram профила си.

25 години по-късно любовта им е по-силна, а историята им продължава да вдъхновява.

Снимка: Neti Dobreva/Facebook

"Но 25 години по-късно… ние все още сме тук. Заедно. И мисля, че времето най-добре е отговорило на всички въпроси. Любов, която расте. Подкрепа, която не се разклаща. История, която продължава."

Още: С чар и финес на 50: Дони посвети песен на Нети по случай юбилея ѝ (ВИДЕО)