България угоди на САЩ, а не на Русия: Експулсира задържани у нас руснаци

30 март 2026, 15:26 часа
България изглежда угоди на САЩ, а не на Русия, като екстрадира двама руснаци във Вашингтон, въпреки възраженията на Москва, предаде ASTRA. Двамата руснаци бяха арестувани в България на 19 декември на летище "Васил Левски" по искане на американската страна. Служители на руския консулски отдел в България са поддържали тесен контакт с тях и техните адвокати и присъстваха на заседанията, съобщи прокремълската РИА Новости още през декември. 

Оказва се, че въпреки призивите на Москва Олег Олшански и Сергей Ивин да не бъдат екстрадирани. Това се е случило на 26 март 2026 г., само преди четири дни. Руското външно министерство заяви, че Москва „ще направи всичко възможно за завръщането на руснаците“.

Обвиненията срещу тях

Те са обвинени в нарушаване на американските санкции и пране на пари.

Според следователите през 2017–2021 г. Сергей Ивин е участвал в доставката на металургична продукция от Донбас на стойност около 350 милиона долара, заобикаляйки санкциите, наложени след анексирането на Крим. Разследващите твърдят, че той е използвал фалшиви документи, за да скрие произхода на стоките и връзката си с украинския бизнесмен Сергей Курченко, който се смята за близък до бившия украински президент Виктор Янукович.

Самият Ивин не признава вината си. Олшански е замесен в същия случай.

Деница Китанова Отговорен редактор
