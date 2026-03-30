Съпругата на Ердоган каза "стоп" на всяко парче изхвърлена храна (ВИДЕО)

30 март 2026, 15:34 часа 211 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първата дама на Турция Емине Ердоган каза "стоп" на тенденцията за всяко изхвърлено парче храна. Думите й дойдоха по повод Международния ден за нулеви отпадъци, предаде Анадолската агенция. Съпругата на Реджеп Тайип Ердоган изнесе данни, че близо 2,3 милиарда тона храна – еквивалентни на 5,8 трилиона хранения – се губят или разхищават годишно, като подчерта, че „всяка пропиляна хапка носи правата на онези, чийто живот зависи от нея“.

Емине Ердоган подчерта човешките и екологични разходи от разхищението на храна и призова за по-голяма осведоменост и промяна в поведението.

Тя каза, че спасяването само на една четвърт от храната, която се разхищава в световен мащаб, може да бъде достатъчно, за да се елиминира гладът, отбелязвайки, че 673 милиона души са изправени пред глад, а над 2 милиарда нямат достъп до адекватно и балансирано хранене.

Тазгодишната тема е „хранителни отпадъци", каза тя, отбелязвайки, че 673 милиона души по света се борят с глад, повече от 2 милиарда нямат адекватно и балансирано хранене, а един на всеки 12 души живее под риска от хроничен глад. 

 

Градът е основна причина за смъртните случаи сред децата

„За съжаление, почти половината от смъртните случаи сред децата под петгодишна възраст по света са причинени от глад“, каза тя. „И все пак, ако можехме да възстановим само една четвърт от храната, която се разхищава в световен мащаб, бихме могли да сложим край на глада в света", смята Ердоган. 

Ердоган призова за колективни действия за изграждане на „справедлив свят, в който никое дете не гладува".

Деница Китанова Отговорен редактор
Още от Балкани
