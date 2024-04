Повече от 230 костюма ще сменят артистите във "Фантомът на операта"

По думите им всеки един от костюмите е създаден специално за всеки отделен герой, типичен за епохата от 1850 година в Париж. Там се разиграва една от най-прочутите и трагични любовни истории на сцената – тази на Кристин Дайе, Раул и Фантома на операта.

Пищните облекла са изработени от коприна, кадифе, дантели, с над 1200 пришити декоративни елементи – скъпоценни камъни, мъниста, апликации. Завесата, която се спуска в пето действие, е направена от 20 000 копринени рози, ръчно бродирани в Китай. За завесите са използвани 2230 метра плат, 900 от които са специално боядисани. Ресните с пискюли са с дължина 226 метра. Те са съставени от 250 килограма боядисана вълна, в която са вплетени 5000 дървени мъниста, внесени от Индия.

Снимка: The Phantom of the Opera Official Facebook Page

Подготовката на актьора, който изпълнява ролята на Фантома, отнема повече от два часа за всяко представление. Процесът е дълъг. Първо се подготвя лицето. То трябва да е гладко избръснато, хидратирано и след това внимателно подсушено. Следва техническата част по фиксиране на маската, довършване на грима и прическата, поставяне на микрофоните и лещите. Това, което зрителят вижда накрая, е един комплексен и сложен продукт на усилията на много хора – продуцент, режисьор, сценарист, гримьор, техници.

Що се отнася до гардероба, "Фантомът на операта" се смята за най-естетически изпипаната и пищна постановка на Бродуей. Именно заради костюмите постановката е удостоена с престижната театрална награда "Тони".

Дизайнерът на костюмите е и дизайнер на декорите. Пресъздавал е интериора на Парижката опера, огромния полилей – важен участник в края на първо действие, въртящата се сцена, показваща дълбините на операта, кулисите и балната зала за сцената "Маскарад".

Прочутият мюзикъл на Андрю Лойд Уебър ще се играе 14 пъти в София, в зала 1 на НДК, от 11 до 21 април.