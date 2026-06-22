Битката за "Караконджул": Кой забранява да се играе постановката с Валери Йорданов?

Битката за моноспектакъла "Караконджул" между актьора Валери Йорданов и Народния театър продължава с пълна сила. Всичко започна през май месец, когато стана ясно, че постановката ще се играе на сцената на "Théatro отсам канала". Тогава от Народен театър "Иван Вазов" излязоха с официална позиция, че подобна инициатива е в нарушение и не могат да го допуснат. Преди дни от "Théatro отсам канала" обявиха, че представлението, насрочено за 27.06.2026 г., няма да се състои. "Представлението се отменя поради съдебна обезпечителна мярка, поискана от ръководството на Народен театър "Иван Вазов". Théatro отсам канала и продуцентът на спектакъла не споделят изложената в производството теза и ще защитават правата си по предвидения от закона ред", се казва в изявление, в което се добавя, че "след приключване на настоящите правни процедури" моноспектакълът вероятно ще се играе след месец септември.

Източник: Théatro отсам канала/Facebook

Актьорът в моноспектакъла, който от години се поставя на най-голямата театрална сцена в България и винаги е разпродаден - Валери Йорданов, написа в своя Facebook профил: "Г-н Василев, с Умора и Отегчение ви повтарям: "лично вие" не сте "Народния театър" ! Проумейте го - служител сте там ! Обяснявам ви подробно и нагледно: пиесата, обявена от вас за собственост на театъра, освен че е имала декорче и режисьор е драматургичен факт ! Тази пиеса си има "Авторски права", които вие бяхте поканен да уредите. Отказахте и в момента се води поредното дело, за съжаление - с театъра, а не лично с вас."

Източник: Valeri Yordanov/Facebook

Йорданов добавя: "в същата "морална дупка" повлякохте и хора, които не съм подозирал, че могат да паднат толкова низко, но за тях ще изчакам "второ полувреме". Уверявам ви - "Караконджул" ще се пребори за правото си да има Нови Премиери, да бъде игран от други Актьори и в други Театри. Заради ЗРИТЕЛИТЕ !"

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Позиция на директора на Народния театър - Васил Василев

Директорът на Народен театър "Иван Вазов" излезе с позиция по случая, за да добави още разяснения по темата. Той пише, че спирането на представлението, планирано за 27 юни, представлява "обезпечителна мярка" на българския съд. "Това не е въпрос на мнение, а на съдебен акт, постановен от компетентен държавен орган. Съдът прие, че са налице основания за защита на правата, които Народен театър "Иван Вазов" претендира върху спектакъла "Караконджул", и разпореди временно преустановяване на неговото представяне извън театъра до окончателното разрешаване на спора", пише Василев.

Източник: Васил Василев/Facebook

Той уточнява, че всички участници в културния процес са задължени да спазват Закона за авторското право и сходните му права. "Спектакълът "Караконджул" е създаден с ресурса, организацията и професионалните усилия на Народния театър, както и с надлежно уредени права за сценичната реализация на произведението. Зад този спектакъл стоят години работа и приносът на изключителен творчески екип, сред който режисьорът Стоян Радев и сценографът Елица Георгиева. Техният труд заслужава уважение и закрила", пише още директорът.

Василев добавя, че въпреки че винаги е подкрепял независимия културен сектор и частните инициативи, е убеден, че "те се изграждат чрез съдаване на нови проекти и нова художествена стойност, а не чрез използване на вече съществуващи спектакли от репертоара на Народния театър".

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Относно поканата на "Théatro отсам канала" за постановката през септември Василев уточни: "Правата върху "Караконджул" няма да се променят през септември. Всеки следващ опит заглавието да бъде изиграно извън сцената на Народния театър ще срещне същата правна пречка и ще бъде предмет на необходимите законови действия. Уважението към театъра започва с уважението към закона и труда на хората, които създават изкуство", завършва Василев.