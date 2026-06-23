Програмата на "Малък сезон" 2026 е готова: дванайсет дни театър с вход свободен в "Сфумато"

Театрална работилница "Сфумато" обявява пълната програма на тазгодишното издание на фестивала за най-младите от всички изкуства "Малък сезон" 2026, който ще се проведе от 26 юни до 7 юли под надслов "В търсене на изгубените ценности". Дванайсет денонощия сцените на театъра и пространствата около него ще работят свръхинтензивно, с десетки оригинални представления, ателиета, дискусии, прожекции, концерти и срещи. Както всяка година, "Малък сезон" остава верен на безсребрения си принцип: всички събития са с вход свободен.

Сред акцентите в програмата е гостуването на "Контексто Театро" от Монтерей, Мексико, които представят "Апокалипсисът идва в шест вечерта" по текст на Георги Господинов в режисура на Майра Варгас (29 юни, 20:00 ч., голяма сцена). Веднага след представлението, в 21:30 ч., публиката ще има възможност за среща на живо с Георги Господинов. Срещата на един от най-превежданите български автори с мексикански театрален прочит на неговата драматургия е сред най-силните международни жестове на тазгодишния фестивал.

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Програмата запазва лабораторния си характер. В рамките на "Малък сезон" от 1 до 7 юли в София гостува модулът на Международната академия на Съюза на театрите на Европа (UTE) с дванайсет актьори от много страни, сред които и двама българи, с водещи Галин Стоев и Маргарита Младенова, а на 7 юли публиката ще проследи открита репетиция с участието и на ръководителя на проекта Нуно Кардосо. Към лабораторния блок е и ателието "Punctum" за създаване на авторски материал за сцена с водещ Елена Димитрова.

Международното присъствие продължава с "High Fever" на Националния театър на Люксембург (30 юни) и с поредица срещи с европейски театрални творци. Двете ключови дискусии тази година са "Възможности и проблеми във финансирането на сценичните изкуства" (30 юни) и "Спектакълът - творба или продукт" с водещ Иван Добчев (4 юли).

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Фестивалът открива своите дванайсет дни на 26 юни в 17:00 ч. с пресконференция пред театъра, последвана от премиерата на "Седмият ангел" от Клаус Ман на голяма сцена. През следващите дни зрителите ще видят заглавия по Стриндберг, Бергман, Шекспир, Чехов, Кафка, Достоевски и Хармс, документални дивайзинг спектакли, авторски пърформанси и Вечер на късометражното кино.

Вярна на философията си, и тази година "Сфумато" ще номинира събития от "малкия" за големия сезон директно по време на фестивала — жест към спонтанната креативност и работещ модел за подкрепа на най-младите артисти. На номинираните проекти театърът предоставя финансови и физически условия за доработване и премиера в периода септември — ноември 2026 г.

"Малък сезон" 2026 се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Столична община и Съюза на театрите на Европа (UTE). Вход свободен за всички събития.