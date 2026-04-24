Не било главна, но да осъдим. Каква е истината за ролята на Дарина Радева

Победата на Румен Радев остави мнозина с неприятен вкус в душата, а събитията имат непредвидимата способност да се случват в най-неподходящия момент или поне да бъдат напомняни тогава. Дни след края на изборите стана известно, че дъщерята на Радев - Дарина Радева, е спечелила важна роля за постановка в Народния театър. Постът първосигнално задейства отрицателните емоции, свързани с фигурата на бащата, защото винаги е по-трудно да повярваме в хубавото. Наследството от 45 години социализъм и навикът, че всеки нещо на някой не се изтрива лесно, за което допринесе и политическата реалност и в т. нар. демократичен период на страната ни.

Играе ли дъщерята на президента Радев любовница на Ники Илиев?

Слухът

"Народният театър е дал първа главна роля на младата актриса Дарина Радева. Чудесно, честито и успех... но тя е дъщеря на Румен Радев. Не можеше ли изборът на Народния театър да не съвпада чак толкова очебийно с изборната победа на баща ѝ? Не можеше ли тази роля да бъде дадена или седмица преди победата или няколко месеца след нея, а не в първите дни? Такава липса на класа! Толкова е жалко, че нашите културни институции, а често и изобщо личностите в изкуствата ни са толкова видимо безхарактерни. П. П. Разсмива ме смешната жал и деликатност на нашето демократическо племе. Няма да се обяснявам. Просто ще ви се подигравам. Вашето не е добър вкус, а самоубийствена наивност.", написа в своя Facebook профил Манол Глишев и постът му получи над хиляда харесвания.

Истината

На следващия ден писателят и драматург Иван Димитров припомни, че Дарина Радева играе в Народния театър като външна актриса. Ролята ѝ не е главна, а кастингът за нея се е провел преди месеци от чуждестранен режисьор. Става въпрос за пиесата на Молиер "Скъперникът".

"Всъщност, ако сте повярвали на медиите, които се пребориха за някое и друго четене повече, като създадоха този изкуствен скандал, независимо дали твърдите, че ролята ѝ била дадена сега, или било признак на лош вкус Народният театър да прави това, то вие по-скоро показвате следното…

Можете да си мислите, че мнението ви е прагматично, но мнението ви е овехтяло, защото си затваряте очите пред фактите. Фактите сочат, че Дарина Радева се е преборила за ролята си и не е отговорна кой е баща ѝ и с какво се занимава.

Ако продължавате да си затваряте очите пред фактите и пред мненията на експертите, които ви казват, че са наблюдавали развитието на тази актриса и ви уверяват в качествата ѝ, то вие трябва да си дадете сметка колко глупости в съвременната ни история идват оттам, че не вярваме на експертите.", коментира казуса Димитров и задава следните въпроси:

"... кажете моля, какво в случая трябваше да направи Народният театър? Да отмени представлението с чуждестранен режисьор, уговорено преди кой знае колко време? Да каже на режисьора да смени една от актрисите, защото, разбирате ли, баща ѝ… Или просто да забранят на една млада актриса да играе в каквито и да било роли, защото в театъра няма малка или голяма роля?

Дарина Радева

Дарин Радева завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2024 г. в класа на проф. Пенко Господинов. Участва в спектаклите „Сад. Игри по време на апокалипсис“, реж. Касиел Ноа Ашер, „Отказал съм се, преди да се родя“, „Дон Жуан се връща от война“, реж. Крис Шарков, „Кентърбърийски разкази“, реж. Пенко Господинов, и др. Дебютира на професионалната театрална сцена в спектакъла „Елементарните частици“ по романа на Мишел Уелбек на режисьора Крис Шарков в Народен театър „Иван Вазов“ през сезон 2023/2024 и става част от трупата през 2025 г., гласи справката за нея на сайта на Народния театър.

Дали младата актриса е талантлива или не всеки може да прецени сам. Дарина играе в спектаклите „Елементарните частици“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Идеалният мъж“ и „Пиано в тревата“. И нека не забравяме, че никой не избира родителите си.

