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"Седем нощи на Виола Каравелова" връща на сцената една забравена история след атентата от 1925 г.

05 ноември 2026, 11:57 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Стефан Здравески
"Седем нощи на Виола Каравелова" връща на сцената една забравена история след атентата от 1925 г.

"Виждали ли сте Йосиф Хербст?" – този въпрос, останал без отговор преди повече от век, отекна на сцената на Народния театър "Иван Вазов". На 4 ноември на Сцена "Апостол Карамитев" беше премиерата на "Седем нощи на Виола Каравелова" – моноспектакъл на Надя Керанова по текст и режисура на Боян Крачолов. С впечатляващото си изпълнение актрисата върна към живот една почти забравена история, в която любовта се изправя срещу страха, неизвестността и жестокостта на времето.

Вдъхновена от действителни исторически събития, постановката отвежда зрителите в София през 1925 година. След атентата в църквата "Света Неделя" и последвалите политически репресии журналистът Йосиф Хербст изчезва безследно. Съпругата му Виола Каравелова – дъщеря на Петко и Екатерина Каравелови и по-голяма сестра на Лора Каравелова – започва отчаяно търсене, което постепенно се превръща в битка с мълчанието и неизвестността.

Фотограф: Стефан Здравески

Боян Крачолов преплита исторически събития, спомени и въображение в художествен разказ за любовта и надеждата. Седемте нощи се превръщат в своеобразно пътуване през времето – докато около Виола се сменят епохи, поколения и политически режими, тя продължава да търси човека, когото обича. В главната роля Надя Керанова изгражда въздействащ образ на жена, разкъсвана между страха, гнева и отчаянието, но решена да не се откаже от търсенето на любимия си.

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Особено въздействащ е и визуалният свят на постановката. Сценографията и костюмите на Никол Трендафилова, музиката на Юлиян Стоичков, светлинният дизайн на Мариана Хлебникова и режисьорският подход на Боян Крачолов изграждат сценична действителност, в която София отпреди сто години съществува едновременно като конкретно място и като пространство на паметта.

За разлика от съдбата на сестра ѝ Лора, историята на Виола Каравелова остава сравнително непозната. С новия си спектакъл Боян Крачолов насочва вниманието именно към нея, но поставя и въпроси, които надхвърлят събитията от 1925 година. Какво се случва с човешките отношения, когато политическите убеждения разделят обществото на непримирими лагери? Възможно ли е любовта да устои на омразата? И може ли човек да живее, без да вижда в другия свой враг?

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Следващите представления на "Седем нощи на Виола Каравелова" са на 21 ноември, 2 и 19 декември от 19:30 ч. на Сцена "Апостол Карамитев". Билети се продават на касите на Народния театър и онлайн на https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/sedem-noshi-na-viola-karavelova.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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