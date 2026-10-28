Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков превърнаха криза в комедия на премиерата на "За носа на един президент"

Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков се изправиха един срещу друг в истински словесен двубой на премиерата на "За носа на един президент" и получиха аплодисментите на публиката. На 27 октомври в Сити Марк Арт Център в София хитовата френска комедия беше представена за първи път на българска сцена и срещна зрителите с двама ярки персонажи, поредица от абсурдни ситуации и хумор, който не пести нищо от човешките слабости.

Двама актьори, една стая и един проблем, който се оказва далеч по-голям, отколкото изглежда. Това е отправната точка на комедията, в която Димитър Живков влиза в ролята на президент, а Герасим Георгиев-Геро се превъплъщава в психиатър, призован да разреши деликатна криза само часове преди важна публична изява.

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Това, което започва като спешна консултация, бързо се превръща в безпощадна размяна на реплики, психологически надлъгвания и комични ситуации. На сцената Геро и Димитър Живков демонстрират впечатляваща актьорска динамика, в която всяка реплика променя баланса на силите, а границата между този, който задава въпросите, и този, който трябва да отговаря, непрекъснато се размива.

Фотограф: Цветан Игнатовски

Зад привидно леката и забавна история "За носа на един президент" поставя и въпроси, които звучат особено актуално – за властта и нейните слабости, за образа, който изграждаме пред другите, и за страха да изгубим контрол. С много ирония и находчиви диалози спектакълът показва колко лесно може да се пропука увереността дори на човек, свикнал да управлява съдбите на останалите.

Освен че изпълнява една от главните роли, Герасим Георгиев-Геро е и режисьор на постановката. Преводът е дело на Валерия Пачева, а музиката е на Жан-Филип Рамо. "За носа на един президен"“ е по текст на Матийо Делапорт и Александр дьо ла Пателиер, създаден по "El Electo" на Рамон Мадаула. Историята печели популярност във Франция след премиерата си през 2020 г., а впоследствие получава и телевизионна версия. Френската критика отличава комедията с определения като "изключително смешна" и "изпълнена с финес".

След София пиесата ще бъде представена на театралните сцени в Русе, Елин Пелин, Велико Търново и Добрич. Всички актуални дати и градове могат да бъдат намерени тук: https://artvent.bg/event/za-nosa-na-edin-prezident.