Театър - Лаборатория "Алма Алтер" представя авторския спектакъл "Тишината"

Театър - Лаборатория представя авторския спектакъл "Тишината", чиято премиера ще бъде на 30.04.2026 г. от 19:30 ч. в салона на Театър - Лаборатория Алма Алтер на бул. "Цар Освободител" 15 в София.

Авторските спектакли са особено важна позиция днес, защото възникват директно от пулса на съвременния свят и отговарят на неговата несигурност, фрагментарност и ускорение. Те не просто интерпретират вече съществуващи текстове, а създават нов език, нова форма и нова чувствителност, чрез които човекът да разпознае себе си тук и сега. В свят на повторяемост и унифициране авторският театър е акт на съпротива – уникален, рисков и жив процес, в който няма готови отговори, а търсене. Именно в този риск се ражда истинската среща – между артистите, между телата, между човеците. Авторският спектакъл връща театъра към неговата същност като живо събитие и общностен акт, в който не просто се разказва за света, а самият свят се преживява.

Анотация

Трима мъже и три жени попадат в тишина. Тишина помежду им, изпълнена със стотици ненамерени, неизречени, непоискани, непростени думи. Тишината е оръжие. Тишината е убежище. Тишината е непоносима раздяла. Тишината е споделена нежност. Тишината е кървяща рана. Тишината е спомен от детството, непреодолима пропаст между двама души, лек за неспирната градушка на тревожния ум.

В тишината можем да оскърбим, да накажем, да приютим, да приемем, да оспорим, да обичаме, да мразим – другия много по-открито. Защото в тишината се осланяме на тялото – нашият най-верен източник и безпогрешно вътрешно човешко мерило за истината.

Попадайки в тишина на сцената, изследваме тази възможност да се оголим до последния нерв в нас и в тази крехка истина да срещнем другия. Неговата тишина е единственото условие да се случи нашата. Донесете своето вътрешно тихо на своя вътрешен човек, изморен от многото неистини. Без тази среща и това отваряне идващите дни ще бъдат само мъртва кожа от предишните.

"Днешното хаотично настояще, в което се лутаме като съвременни хора, не предлага сигурен изход, ориентир или еднозначна истина. Светът е разклатен по всички параметри. А при нас – хората на театъра – все по-силно отеква въпросът кое днес е човешко. Театърът е начин да реагираме на живота – в шум, във френетично ускорение, в страх и в невъзможност да обхванем информацията. Търсим начин да си напомним, че докато човекът има тяло, докато има среща между човеците, докато нещо ни тревожи и ни подтиква да творим – вътрешният ни свят, вътрешният ни човек свидетелства, че е там. Той все още е убежище на истинност и тишина и е загледан към светлината." — Мариела Димитрова

Творчески екип:

Режисьор - Мариела Димитрова

Драматург - Петя Йосифова - Хънкинс

Хореограф - Михаил Бонев

Композитор - Константин Кучев

Сценограф - Валерия Димитрова

Актьорски състав:

Михаил Бонев, Георги Арсов, Христо Мирчев, Валерия Димитрова, Орнелла Цолканов, Угне Тумоните

Вход: Свободен

С предварителна резервация на тел. 0888353732 или ТУК

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.