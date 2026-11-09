След 5 години ремонт Театър "София" най-после отвори врати: И Васил Терзиев, и Йорданка Фандъкова описаха заслугите си

Обновеният Театър "София" официално отвори врати след няколкогодишен ремонт, политически битки и обвинения в различни посоки. Припомняме, че ремонтът на театъра започна през 2021 г., когато кмет на столицата беше Йорданка Фандъкова от ГЕРБ, а планът бе ремонтните дейности да приключат през 2023 г. След като на кметския стол седна Васил Терзиев, ремонтът продължи, а новата управа обвини предшествениците си в лоши решения, липса на далновидност при проекта и опасност да бъдат загубени милиони по европейския проект за финансиране. В крайна сметка, след 5-годишен ремонт, на 8 ноември се състоя премиерата на "Не свиква с тъмното окото (Корени)" на Маргарита Младенова.

Отварянето на Театър "София" бе представено като успех и от настоящия кмет, и от предишния градоначалник. Йорданка Фандъкова, в чийто мандат започнаха ремонтните дейности, написа в социалните мрежи, че през 2022 г. екипът ѝ се е сблъскал с "изненадващо мощна политическа съпротива". Фандъкова пише, че тази съпротива е била преодоляна "благодарение на диалога и подкрепата от страна на тогавашния директор - Ириней Константинов и неговата невероятна трупа, които имат много голяма заслуга за днешния резултат". Бившият столичен кмет отбеляза, че отварянето на театъра е станало с 2 години закъснение.

Фандъкова благодари на своя екип и заяви, че в края на нейния мандат обновяването на Театър "София" е било изпълнено на 95%. "Оставащите 5% за довършване и оборудването отнеха на сегашния екип на Столичната община почти 3 години. Но днес е важно, че идеята ми София да има най-модерния общински театър се реализира! Цялостната реконструкция на театър "София" беше част от програмата ми за инвестиции в културна инфраструктура", написа Фандъкова.

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Йорданка Фандъкова посочи като свои успехи още откриването на Музея за история на София, подземния археологически музей под базиликата "Св. София", филиала на Градската галерия "Васка Емануилова", обновяването на салона на Столичния куклен театър и театър "Зад канала" и изграждането на първия център за модерно изкуство "Топлоцентрала".

Васил Терзиев също се похвали

Настоящият кмет на столицата Васил Терзиев също се похвали с приключването на ремонта на Театър "София". Той публикува видео в социалните мрежи, в което подробно описа какво е заварил, какви неща са липсвали в проекта за реновиране и какво са успяли да добавят с неговия екип.

"Заварихме строителна площадка броени дни преди крайния срок. Избрахме да работим, вместо да търсим виновници за наследените проблеми. Трябваше да решаваме въпроси, които изобщо не е трябвало да съществуват, но успяхме да спасим европейското финансиране и да доведем проекта до финала", заяви Васил Терзиев. Кметът все пак посочва проблемите: "Сред най-сериозните проблеми се оказват липсата на проекти за интериора и обзавеждането на гримьорните, кабинетите, фоайетата и гардеробите, както и на основни елементи от сценичното оборудване – завеси, дървена настилка на сцената, допълнителна сценична механизация и противопожарна завеса." По думите му се е наложила допълнителна работа и заради липсващи проекти за видеонаблюдение, външно архитектурно осветление и пространствата около сградата, както и несъответствия между необходимата мощност за новото техническо оборудване и електрозахранването на театъра.

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"Столичната община организира допълнителното проектиране, осигуряването на финансиране и изпълнението на липсващите дейности. Въпреки усложненията строително-монтажните работи по европейския проект са приключени в договорения срок до 31 юли 2025 г., с което са запазени близо 10 млн. лв. европейско финансиране. През февруари 2026 г. сградата получава Акт 16, след което продължава подготовката ѝ за реална експлоатация и работа с публика. Обновено е и пространството около театъра." се казва още в официално съобщение от общината, в което се посочва, че обновяването на пространството около Театър "София" също не е било залегнало в първоначалния проект за реконструкция. Очаква се до края на ноември да приключат и дейностите в останалата част от прилежащото пространство около театъра.

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