Закриване на Министерство на културата: Актьори алармират за проблеми със заплатите и за глупост след глупост

Министерство на културата прави само глупост след глупост, глупост след глупост и напрактика няма нужда от него - тогава да го закриваме. В предишните правителства не си получавахме заплатите за ноември и декември. А тази година за април месец си получихме парите през август и за юли парите си получихме едва вчера. Това сподели актьорът Асен Блатечки пред bTV за проблемите в сферата на културата. Още: Пред фалит: Театрите заплашиха, че ще затворят

Г-н премиер, накарайте министрите си да работят

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По думите му проблемите не са от вчера, а са трупани от години.

"Г-н премиер, накарайте министрите си да си вършат работата", призова Блатечки министър-председателя. И сподели, че се надява един ден България да се управлява от хора, които милеят за народа и за културата.

Актьорът Калин Врачански добави, че нещата не вървят добре за сферата на културата. Той настоя и за повече автономност в работата на театрите.

Тончо Токмакчиев, който също е известен актьор, допълни, че едно от малките удоволствия, които са останали за хората, е да отидат на театър. "Българинът обича да ходи на театър". сподели Токмакчиев, като и той призна за проблемите в сферата на културата.

Според него сегашната система за финансиране и работа на театрите не е достатъчно ефективна.

Актьорите искат да се запази сегашният модел на финансиране, както и да се изплащат заплатите навреме и да не се реже от бюджета за култура.

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