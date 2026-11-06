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Г-н премиер, накарайте министрите си да работят

06 ноември 2026, 8:30 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: bTV
Г-н премиер, накарайте министрите си да работят

Думите от заглавието са на актьора Асен Блатечки, изречени в студиото на bTV. Той алармира в студиото на телевизията за проблемите в сферата на културата и по-специалност в Министерство на културата, което по думите му прави само глупост след глупост, глупост след глупост. Какво каза още актьорът за проблемите, прочетете тук: Още: Закриване на Министерство на културата: Актьори алармират за проблеми със заплатите и за глупост след глупост

Безпаричие и закъснение на заплатите

"В предишните правителства не си получавахме заплатите за ноември и декември. А тази година за април месец си получихме парите през август и за юли парите си получихме едва вчера". очерта тъжната картина Блатечки. 

Той сподели, че не е виждал политици да ходят на театър, освен по време на предизборна кампания, когато обещават, че ще правят и културата, и селското стопанство, а след изборите - едно голямо нищо. 

Асен Блатечки заяви просто, че иска политиците да си вършат работата, както актьорите са показали, че могат да си вършат работата. 

Според него проблемът не е само в културния министър Евтим Милошев, но и във финансовия министър Гълъб Донев. "Попитайте ги кога за последно ходиха на театър, на балет, на опера", призова Асен Блатечки. 

Актьорите отиват на среща с министъра на културата Евтим Милошев още другата седмица във вторник 10 ноември, като ще изкоментират с него бюджета, моделите и бъдещите модели за финансиране в сферата на културата. 

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Още: Министерството на културата обяви подкрепа за Хартата за културна политика

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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