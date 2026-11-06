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Бюджетът не за 2027 година, а за следващите 3 години - това е важното, настоя Георги Ангелов

06 ноември 2026, 8:36 часа 301 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Бюджетът не за 2027 година, а за следващите 3 години - това е важното, настоя Георги Ангелов

"Задължително в УНСС трябва да се представи бюджетът – шегувам се, разбира се". Това заяви Георги Ангелов, старши икономист в "Отворено общество", който напомни, че досега бюджетът на държавата се представял "в малка задушна стаичка" във финансовото министерство и трябвало да е по-добре. По-важно обаче е какво е съдържанието, подчерта Ангелов.

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Тази година ще имаме рекорден бюджетен дефицит за последните 30 години – въпросът е дали ще е на първо място или на второ, рекордът за последните 3 десетилетия е когато фалира КТБ, каза още Ангелов в сутрешния блок на БНТ. Всичко, което не е разплатено, да се разплати тази година – и от догодина да тръгваме на чисто. Но ако се тръгне в посока, че хем плащаме стари задължения, хем си оставяме за догодина да плащаме, догодина бюджетът ще е с голям дефицит и ще се надуе (пак) инфлацията. Трябва да се забрани да се сключват договори, за които няма бюджетно финансиране, настоя икономистът.

Георги Ангелов напомни, че когато Симеон Дянков е бил финансов министър, е предприел тези действия – 2 години е плащал стари дългове и е забранил да се сключват договори, за които няма пари. Само че "нашата администрация се оказа много креативна" и прави анекси за още плащания – трябва и това да се забрани, категоричен е икономическият експерт. "Фактурите идват в момента – който е управлявал преди 3 години, е подписал. Поемат се обещания за години наред, но нямаме начин да осигурим средства за години наред", добави Ангелов.

Георги Ангелов напомни – трябва да има преструктуриране, на администрацията особено. Ваня Григорова каза, че има дупка от 3 млрд. евро, а необходими експерти за държавната администрация не се наемат с 600 евро месечна заплата. "Искам да видя тригодишната бюджетна прогноза – ако за 3 години не може да се реши един проблем, значи ..." - знакови думи на Ангелов, който, след като Григорова пак заговори как имало такива проблеми, че и 3 години не стигали да се решат, просто каза: Тогава такива проблеми се разрешават от самосебе си, "по трудния начин" - Още: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

Вноските за пенсии

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Основният проблем тук е да се насочват натрупани пари за друго към текущи разходи, заяви Ангелов. А Ваня Григорова поиска следното – очевидно е, че правителството е поискало да вземе пари от втория пенсионен фонд и затова трябва който изрично не поиска да влезе в частен пенсионен фонд, спестяванията му за пенсия да отиват в НОИ. Според Григорова, ако си в частен пенсионен фонд, пенсията ви всъщност намалява с над 10%. Тя настоя, че само ако някой почине преди да се пенсионира, партидата му във втория стълб се наследява. "Когато 25 години работят частните пенсионни фондове и работата им не покрива дори инфлацията, това е загуба", убедена е Ваня Григорова. Но Ангелов напомни – който иска, който мрази частните фондове, може да си прехвърли парите в НОИ с едно заявление. Там всичко е в един кюп, в частните фондове има натрупване в собствени партиди.

Много е стабилен НОИ, заговори Григорова. Колко да е стабилен – 60% дефицит на месец, контрира я Ангелов, а тя не говори нищо с числа.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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