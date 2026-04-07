"Златен кукерикон" за цялостен принос отива при Стефан Мавродиев. Ето всички номинирани (ВИДЕО)

Наградата "Златен кукерикон" за цялостен принос в областта на сатирата и хумора, на името на Георги Калоянчев, се присъжда на Стефан Мавродиев, информират от Сатиричния театър "Алеко Константинов". Досега сред носителите на този почетен приз са Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

Днес, 7 април, Сатирата ще връчи за десети път своите награди на колеги – театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли. Сатиричният театър не подлежи на номинации и награди, припомнят от трупата.

Всички номинирани за "Златен кукерикон"

Номинации в категория "Млада надежда":

Даниел Кукушев за ролята на Филей в "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София";

за ролята на Тантал в "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София"; Стефани Христова за режисурата на "Г-н Колперт", от Давид Гизелман, Център за съвременен танц и сцена "Дерида".

Номинации в категория "Женска роля":

Весела Бабинова за ролята на Екатерина Велика в постановката "Велика" от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър "Зад канала";

за ролите на Суска и Мага в "Муа у тупан" от Боян Папазов, режисьор Николай Кенаров, Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Варна; Радина Думанян за ролята на Ема Келер в постановката "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър Пловдив.

Номинации в категория "Мъжка роля":

Владимир Зомбори за ролята на Зоро в мюзикъла "Зоро", по музиката на Gipsy Kings и Джон Камерън, режисьор Ивайло Ненов, Държавна опера Русе;

Номинации в категория "Режисура":

Антон Угринов, режисьор на постановката "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София";

Номинации в категория "Постановка":

"Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър Пловдив;

