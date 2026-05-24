Седмица на българските автори в ТР "Сфумато"

В ТР "Сфумато" винаги са имали отношение към българската литература, независимо дали говорим за класика, или за съвременни писатели и поети. В дългогодишната стратегия на театралната работилница десетки пъти са правили постановки по поезия, проза и драматургия на български автори. Затова тази година решават да продължат да празнуват 24 май през цялата работна за театъра седмица след празника – от 26 до 30 май. В този период няма да има нито едно представление, което да не е по български текстове.

Две от представленията са по пиеси, като има цели четири поетични спектакъла – запазена марка на ТР "Сфумато".

Още: Шумен отново става столица на смеха с Комедийния фестивал "Тодор Колев" 2026

Ето и постановките, които очакват зрителите:

"БИОЛОГИЧЕН ОТПАДЪК" – моноспектакъл на Кети Райкова по пиеса на Петър Маринков, режисьор Бюрхан Керим

"ЖИВОТЪТ, МАКАР И КРАТЪК" – спектакъл на Бюрхан Керим по едноименната пиеса на Станислав Стратиев

"ПОХИЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ" – вторият спектакъл от новата поетична програма "Незабрава", създаден от Иван Добчев по поезия и памфлети на Ани Илков

"ИВАН ЛАНДЖЕВ. ЗА НЕИЗБЕЖНАТА СЛУЧАЙНОСТ" – поетична акция на поета Иван Ланджев, в която участват както самият той, така и актьорите Иван Петрушинов и Радостина Ангелова

"ВИРХОВА ПРИКАЗКА" – поетичен спектакъл по стихотворения на култовата българска поетеса Мария Вирхов, режисьор Ростислав Георгиев

"НОСТАЛГИЧНО ДИВЕРТИМЕНТО" – първият спектакъл от новата поетична програма "Незабрава", създаден от Маргарита Младенова по стихотворения на Цочо Бояджиев

Още: "Break a Leg" тръгва на вълнуващо лятно турне с двете си хитови заглавия "С жените за риба" и "И верният отговор е..."