Изкуственият интелект може да отнеме човешки живот: Крал Чарлз III зове за предпазни мерки

Британският крал Чарлз III предупреди днес ръководни лица на компании от сферата на изкуствения интелект за "екзистенциалните опасности", които могат да възникнат от попадането на тази технология в неподходящи ръце, като заяви, че са необходими адекватни предпазни мерки, преди да стане "твърде късно", предаде Ройтерс.

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"Онези, които са създали тези технологии, сега все по-настоятелно предупреждават, че съществува риск изкуственият интелект да развие по-зловещи способности - може би дори да отнема човешки живот". Това каза кралят пред представители на Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic и други компании.

Време е за предпазни мерки

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"В тази връзка, ако мога така да се изразя, изглежда наложително да се обърне сериозно внимание на екзистенциалните опасности, свързани с попадането на подобни технологии в неподходящи ръце и използването им по начини, които биха могли да доведат до катастрофални последици", подчерта той. "Задачата пред вас не е просто да развивате технологиите, а да гарантирате, че те неизменно ще служат на човечеството, обществото и природата", каза кралят в заключение, предава БТА.