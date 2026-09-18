Защо Китай не се притеснява от AI апокалипсис?

За разлика от САЩ, никой в ​​Китай сякаш не се тревожи открито за перспективата човечеството да бъде унищожено скоро от изкуствен интелект.

Там гражданите имат достъп до услугите на местното самоуправление чрез дигитални служители, задвижвани от изкуствен интелект, студентите получават незабавна обратна връзка по писмени задачи, като качват снимка, а гостите на хотела получават пакети, доставени до прага им от роботи, пише CNN.

Широкото приемане на изкуствения интелект в днешен Китай подчертава приемането на новата технология от страната. Проучване на Morgan Stanley установи, че 80% от китайските респонденти използват изкуствен интелект поне веднъж седмично, което значително надвишава реципрочните 54% в САЩ.

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Дори когато американски технологични експерти и изследователи настояват за забавяне на развитието на изкуствения интелект, позовавайки се на екзистенциалната му заплаха за човечеството, китайската общественост остава сравнително невъзмутима.

Вярата в държавата

„Тази технология е създадена, за да служи на човечеството“, смята 22-годишният Сю Дзинъюан, студент по бизнес от Пекин. „Не бива да гледаме на нея като на нещо, от което да се страхуваме, а като на нещо, което носи по-големи удобства в живота ни.“

Той казва, че правителството е „абсолютно способно“ да управлява рисковете си.

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Има безспорна разлика в нагласите към изкуствения интелект в китайското и американското общество, както и различни нива на доверие в способността на съответните правителства да се справят с потенциалните заплахи, породени от технологията.

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„В САЩ съществува общоприетото обществено схващане, че без подаване на сигнали за нередности, големите корпорации биха могли да избегнат отчетност или контрол поради слабия държавен надзор. Докато в Китай, мисля, че има много силно доверие от страна на обществеността, че ако нещо се случи, правителството ще се намеси“, смята Лиан Джие Су, главен анализатор в технологичната изследователска фирма Omdia.

Анализаторите също така посочват разликите в излагането на изкуствен интелект, публичния дискурс около технологията и по-широкия културен и исторически контекст като възможни обяснения за разделението.

В проучване на компанията за маркетингови изследвания Ipsos по-рано тази година, 83% от китайските респонденти намират продуктите или услугите, задвижвани от изкуствен интелект, за вълнуващи, докато само 33% от анкетираните в САЩ са на същото мнение. Междувременно, друго проучване на маркетинговата консултантска компания Edelman показа, че 86% от анкетираните в Китай са заявили, че се доверяват на собственото си правителство да прави това, което е правилно, в сравнение с едва 39% в САЩ.

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Забележителна разлика между двете държави е тяхната политическа система. Докато подаването на сигнали за нередности е рутиннен механизъм в САЩ и политическите дебати често стават хаотични, особено в една все по-поляризирана демокрация, структурата на властта „отгоре надолу“ в Китай позволява на еднопартийната държава да определя дневен ред, без да се сблъсква с открита критика.

В Китай, повсеместното разпространение на изкуствения интелект, неговите търговски приложения и роботите спомогнаха за засилване на широкото приемане на технологията от населението.

„Всички, които познавам, казват, че изкуственият интелект вече е проникнал във всеки аспект от живота ни. Всички или говорят за него, или вече са започнали да го използват“, каза 51-годишният Ши Хонгчао от североизточната китайска провинция Ляонин.

На хиперконкурентния пазар в Китай, технологичните компании агресивно внедряват безплатни чатботове с изкуствен интелект и функции, вградени в приложения, които хората вече използват. Индустрии от киното и електронната търговия до производството също интегрират технологията. Повишената производителност и удобството говорят сами за себе си.

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„Повечето китайци се сблъскват с изкуствения интелект първо като с евтин продукт, а след това като с предмет на дебат. Когато дадена технология се представи като полезна, евтина услуга, хората я оценяват по това, което прави за тях, а не по това, което може да им причини“, каза Пое Джао, анализатор и основател на Hello China Tech, бюлетин, фокусиран върху технологичната индустрия на Китай.

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Гледната точка на Китай

Това е в рязък контраст със САЩ, където ръководители на индустрии и изследователи изразиха сериозни опасения относно бързото развитие на изкуствения интелект и потенциалните му екзистенциални рискове. Китай, друга суперсила в областта на изкуствения интелект, за която се смята, че е способна да съперничи на САЩ, запази забележително мълчание по въпроса.

„Китайските предупреждения са по-тихи и използват различен речник. Доминиращата рамка е загуба на оперативен контрол, злонамерена употреба и социални смущения, а не изчезване на човечеството“, каза Джао.

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Ръководителят на китайското разузнаване Чен Исин публикува миналата неделя статия, в която подробно се описва необходимостта от включване на изкуствения интелект като стратегическа индустрия в икономическото развитие на страната, като същевременно се очертават големите рискове, които Пекин вижда пред технологията.

Освен познатите рискове от злоупотреба с изкуствен интелект от враждебни лица за провеждане на кибератаки, разпространение на дезинформация и кражба на държавни и корпоративни тайни, Чен предупреди също, че технологията може да дестабилизира обществото и да застраши политическата сигурност на Китай. Той посочи и рисковете, породени от „монополните практики“ на някои страни – очевиден намек за САЩ по отношение на контрола върху износа – като друг повод за безпокойство.

Вместо публични дискусии и отворени писма относно заплахите за безопасността на изкуствения интелект, голяма част от управлението на ИИ в Китай се осъществява зад кулисите чрез работата на компаниите по спазване на техническите стандарти на властите, оценките на сигурността и административните документи, добави Джао.

Изоставането на Китай

Траекториите на развитие на китайските компании за изкуствен интелект също се различават от тези на техните американските им конкуренти, което отразява различните приоритети и ограничения. Въпреки че китайските лаборатории за изкуствен интелект бързо намалиха разликата с американските лидери като Anthropic и OpenAI, техните модели все още изостават от най-модерните американски системи, отчасти поради ограниченията в изчислителната мощност и капитала.

Основателят на DeepSeek Лян Уенфенг заяви в изтекла конферентна връзка с инвеститори през юли, че най-голямата разлика между китайските и американските лаборатории за изкуствен интелект се крие в достъпа до най-модерните процесори за AI, което е от съществено значение за обучението на модели с ИИ, поради ограниченията на САЩ, както и заради по-ниските нива на капиталови инвестиции.

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Китайските компании за изкуствен интелект също са водени повече от търговски стимули за монетизация и реализиране на печалба, което потенциално ги прави по-малко фокусирани върху разработки, които биха могли да предизвикат екстремни или екзистенциални рискове.

„САЩ наистина са склонни да разширяват границите“, каза Су от Омдия. „В Китай може да има по-малко фокус върху граничните възможности, а повече върху това как да направим изкуствения интелект по-продуктивен и комерсиален.“

Китайската гордост

Технологичният напредък на Китай съвпадна с бързото икономическо развитие на страната и нейния възход на световната сцена през последните десетилетия. С нарастването на капацитета на индустрията за изкуствен интелект, много китайци започнаха да виждат този напредък като допълнително доказателство за технологичния възход на Китай, каза Су.

„В Китай има много про-интелектуална култура“, каза Су. „Технологиите винаги са били възприемани като национална гордост.“

Тази гледна точка е в контраст със САЩ, където скептицизмът към големите корпорации и правителството нарасна наред с противопоставянето на центровете за данни с изкуствен интелект.

През последното десетилетие китайските технологии – от смартфони и електрически превозни средства до батерии и суперкомпютри – все повече се изправят срещу американските си конкуренти, като в някои области ги превъзхождат.

За много китайци тази история е създала имплицитно очакване, че една нова технология може да донесе както икономически ползи, така и мощ, казва Грейс Шао, технологичен анализатор и основател на индустриалния бюлетин AI Proem.

„Обикновеният човек е видял колко икономическа печалба, просперитет и дори просто удобство му е донесла технологията, така че съществува негласно предположение, че изкуственият интелект би могъл да направи същото“, каза тя.