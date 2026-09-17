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Yettel ще предлага ексклузивно в България лимитирания realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

17 септември 2026, 18:32 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: Yettel
Yettel ще предлага ексклузивно в България лимитирания realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Yettel е единственият оператор в България, който ще предлага лимитирания realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition. Създаден в партньорство с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, смартфонът пренася света на Хари Потър в дизайна, софтуерния интерфейс и колекционерската опаковка.

В световен мащаб са произведени едва 5000 броя от специалния комплект. Продажбите в Yettel започват на 21 септември, а моделът с 256 GB памет ще бъде достъпен само за онлайн поръчки.

Добре дошли в Хогуортс: какво съдържа колекционерският комплект

Лимитираното издание е замислено не просто като смартфон с тематична визия, а като цялостно преживяване, което започва още от опаковката. realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition се предлага в колекционерска кутия, изработена като точно копие на емблематичния куфар на Хари Потър. В нея е включен Hogwarts Welcome Pack с писмо за прием в училището за магия и вълшебство, билет за влака от платформа 9¾, книгоразделители с емблемите на четирите дома на Хогуортс, картички с герои, специален калъф за смартфона и тематичен аксесоар за отваряне на капачето на SIM картата.

Препратките към света на Хари Потър продължават в дизайна на устройството. Кафявият гръб с текстура, наподобяваща кожа, е допълнен от ромбовиден мотив, вдъхновен от сцената с магьосническия шах, а оформлението на камерата напомня очите на Хедуиг – вълшебната бяла сова на главния герой. Върху металната рамка е лазерно гравирано посланието „Welcome to Hogwarts“.

Тематиката преминава и в софтуерния интерфейс. realme е разработила специално оформление с тапети, преработени икони и анимации при стартиране, отключване и зареждане на устройството. Собствена визия има и GT Mode, а при използването на смартфона могат да бъдат открити над 10 скрити препратки към света на Хари Потър. Камерата също предлага тематични водни знаци, свързани с четирите дома в Хогуортс.

Realme 16 Pro 5G 256 GB Harry Potter Edition ще се предлага на българския пазар единствено от Yettel и само онлайн. С покупката му клиентите могат да се възползват и от предимствата на „Смартфон Вселена“ – пакета от услуги за цялостна грижа и защита на мобилното устройство. Той включва до 4 години гаранция за смартфона, до 2 месеца застраховка, диагностика и обслужване в сертифициран сервиз, гъвкави възможности за плащане, както и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която старото устройство може да бъде предадено за рециклиране срещу отстъпка при покупката на ново.

Yettel
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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