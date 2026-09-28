28 септември: Избухва Драмското въстание. Размириците в София по време на Войнишкото въстание

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 септември 1941 година: Избухва Драмското въстание

На този ден през 1941 година избухва Драмското въстание - антибългарски бунт на гърци, сред които са предимно новозаселили се бежанци и гъркомани. Бунтът избухва по сигнал от Лондон и е насочен срещу българското управление на района.

Вечерта на 28 срещу 29 септември под ръководството на Окръжния комитет в Драмско комунистически партизани атакуват общината и полицейското управление в град Доксат. 14 от общо 20 общини в региона са обхванати от бунта. В 13 общини той е успешен. Около 3000 души, 1000 от които невъоръжени, участват в бунта.

Партизаните се оттеглят след неуспеха при Драма. Към 30 септември бунтовниците са отблъснати от равнинните райони. След това боевете се концентират предимно в северните райони на Кавала и Правищко. От 1 до 6 октомври 3 български групи жандармерия атакуват партизаните в района. Базите на въстаниците в Кушница и Урвил са унищожени с помощта на артилерия и авиация. До 5 ноември бунтът е окончателно потушен. В него загиват 3000 души от гръцка страна. От българска страна жертвите са 211.

Прочетете също: 1 септември: България обявява война на Румъния

28 септември 1918 година: Размириците в София по време на Войнишкото въстание

На този ден през 1918 година в хода на Владайското въстание (известно още като Войнишкото въстание, организирано от дезертирали войници след поражението при Добро поле) сблъсъците придобиват драматичен характер. Към София се насочват около 10 000 въстаници - според някои източници техният брой е 6000. Те атакуват правителствените сили по линията Княжево – Горна Баня – Бояна. Въстаниците срещат сериозен отпор.

В "Захарна фабрика" пристига влак с отстъпващи войници и посрещащите ги там офицери правят опит за преговори. Но войниците от влака откриват огън. Артилерийски батареи, разположени по склоновете на Витоша и в Лагера, отвръщат на удара - влакът е подложен на обстрел от тях. При престрелката голям брой войници са убити, а други са ранени. С потушаването на огъня войниците от влака се предават. След това пристигат още влакове с отстъпващи войници, но те са обезоръжени без да се стига до инциденти.

На 29 септември три колони от въстаници настъпват към столицата. Колоната на Райко Даскалов превзема село Княжево с бой. Втората колона се спуска през билото на Люлин, а другата колона атакува Боянския редут от всички страни. Настъплението е спряно привечер.

На 30 септември правителствените части преминават в контранастъпление. Бунтовниците са разгромени. С превземането на Радомир на 2 октомври въстанието е окончателно потушено.